Богачев Евгений Борисович
Общая информация
Родился 25 августа 1941 года в с. Ново-Ивановка Суджанского района Курской области.
Образование:
1965 год — Казанский авиационный институт
1975 год — Казанский финансово-экономический институт
Трудовая деятельность:
1964 по 1967 гг. — радиомеханик, старший мастер по ремонту радиоаппаратуры, начальник цеха комбината бытовой техники.
1967 по 1970 гг. — главный инженер, генеральный директор объединения «Экран» министерства бытового обслуживания.
1970 по 1985 гг. — заместитель министра.
1985 по 1990 гг. — депутат Верховного Совета РТ XI созыва.
1985 по 1993 гг. — министр бытового обслуживания населения РТ.
1990 по 1993 гг. — депутат Верховного Совета РСФСР.
1993 г. — председатель Национального банка РТ.
1995 по 1999 гг. — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.
1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
С декабря 1998 г. — президент баскетбольного клуба «УНИКС».
2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
Доктор экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Спартаковская, 1
- Телефон: +7(843) 235-05-00
- Email: club@unics.ru
- Сайт: www.unics.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018