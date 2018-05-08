Богачев Евгений Борисович

Общая информация

Родился 25 августа 1941 года в с. Ново-Ивановка Суджанского района Курской области.

Образование:

1965 год — Казанский авиационный институт

1975 год — Казанский финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:

1964 по 1967 гг. — радиомеханик, старший мастер по ремонту радиоаппаратуры, начальник цеха комбината бытовой техники.

1967 по 1970 гг. — главный инженер, генеральный директор объединения «Экран» министерства бытового обслуживания.

1970 по 1985 гг. — заместитель министра.

1985 по 1990 гг. — депутат Верховного Совета РТ XI созыва.

1985 по 1993 гг. — министр бытового обслуживания населения РТ.

1990 по 1993 гг. — депутат Верховного Совета РСФСР.

1993 г. — председатель Национального банка РТ.

1995 по 1999 гг. — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.

1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

С декабря 1998 г. — президент баскетбольного клуба «УНИКС».

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Доктор экономических наук.

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