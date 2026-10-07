МВД обвинило Telegram в отказе от сотрудничества по борьбе с пропагандой наркотиков

В ведомстве считают, что мессенджер является местом вовлечения подростков в наркопреступления

Фото: Артем Дергунов

Мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на заявление врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова.

По его словам, наряду с даркнетом мессенджер является местом вовлечения подростков в наркопреступления.

— На наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших «подопечных» идет именно через вот эту сеть, — сказал Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

Смуров также отметил, что основатель мессенджера «занимает антироссийские позиции».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 10 февраля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram, работа которого в России была ограничена с августа прошлого года, продолжает игнорировать требования законодательства, что приведет к дальнейшим ограничениям с целью обеспечить соблюдение российских норм и защиту граждан.

В конце июля ФСБ также заявила, что основатель Telegram Павел Дуров* был обвинен в содействии террористической деятельности из-за того, что мессенджер не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов в России.

Ранее в Москве суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин