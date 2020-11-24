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ГБУ Музей-заповедник Казанский Кремль

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» — уникальный музейный комплекс, созданный 22 января 1994 года в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.

В состав музея-заповедника входят следующие музеи: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Музей исламской культуры, Музей естественной истории Татарстана, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора, Музей исламской культуры, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж».

Руководитель — Сибагатуллин Айрат Миннемуллович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, тер Кремль, 522
  • Телефон: (843)567-80-01
  • Email: info.kremlin@tatar.ru
  • Сайт: https://kremlin.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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