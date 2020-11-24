ГБУ Музей-заповедник Казанский Кремль
Общая информация
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» — уникальный музейный комплекс, созданный 22 января 1994 года в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.
В состав музея-заповедника входят следующие музеи: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Музей исламской культуры, Музей естественной истории Татарстана, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора, Музей исламской культуры, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж».
Руководитель — Сибагатуллин Айрат Миннемуллович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, тер Кремль, 522
- Телефон: (843)567-80-01
- Email: info.kremlin@tatar.ru
- Сайт: https://kremlin.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.11.2020