Казанские точки кофеен «Дринкит» упали вслед за федеральной сетью

Сеть цифровых кофеен «Дринкит», входящая в Dodo Brands, столкнулась со сбоем в работе своих сервисов

. О проблемах сообщил СЕО сети Кирилл Гришин.

«Мы упали. Не принимаем заказы. Из-за ночной аварии на инфраструктуре у нас нельзя сделать заказ», — рассказал он.

Причиной недоступности стала авария на инфраструктуре облачного провайдера, произошедшая в ночь на воскресенье. Из-за сбоя пользователи пока не могут оформить заказы через сервисы сети. О сроках восстановления работы компания на момент публикации не сообщила.

Казанские точки «Дринкит» также упали вслед за федеральной сетью. Эту информацию «Реальному времени» подтвердила операционный директор локальной сети Анастасия Черных.

Напомним, что в Казани действуте две точки — в «АртЦентре» на Ершова и на улице Парина, вблизи «Деревни Универсиады».

Дмитрий Зайцев