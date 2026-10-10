Россияне готовы потратить на умный дом в среднем 34 тысячи рублей

Самыми популярными устройствами стали умные колонки с голосовым помощником и роботы-пылесосы

Фото: Сергей Козлов

Россияне готовы потратить на обустройство системы умного дома в среднем 34 тысячи рублей. Такие данные приводят исследователи по итогам опроса 10 тысяч человек, проведенного «Авито».

Устройства для автоматизации быта есть уже у трети (34%) жителей страны, чаще всего ими пользуется молодежь 25–34 лет (44%). При этом 41% владельцев приобрели такую технику менее года назад.

Самыми популярными устройствами стали умные колонки с голосовым помощником (48% владельцев) и роботы-пылесосы (43%). Также распространены умные лампы (24%) и выключатели (20%).

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Мужчины чаще покупают умные розетки (25% против 16% женщин), а женщины — умную кухонную технику (24% против 18%). Почти половина (49%) покупателей приобретают гаджеты на площадках электронной коммерции, 39% — в специализированных магазинах.

Четверть респондентов (24%) покупают умные устройства, чтобы опробовать новые технологии, 19% — для автоматизации бытовых процессов, 12% — для сокращения расходов на электричество. Еще 10% признались, что приобрели гаджет, увидев его у знакомых. 9% намерены собрать полноценную экосистему умного дома.

При планировании бюджета 29% хотели бы уложиться в 10 тысяч рублей, 20% — в сумму от 20 до 30 тысяч, 16% готовы потратить от 30 до 50 тысяч, еще 16% — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее эксперт предрек развитие «умных» бань в Казани, где автоматические ассистенты будут регулировать все процессы, а управляющие только забирать полотенце, посуду.

Зульфат Шафигуллин