Галимов Айнур Газинурович

Общая информация

Родился 12 января 1986 в с. Новошешминск Татарской АССР.

Образование

2008 г. — окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Кандидат юридических наук (2013 г.).

Трудовая деятельность

2004-2006 гг. — юрисконсульт в ООО «Экспертно-методический и сертификационный центр». 2006-2007 гг. — юрисконсульт в ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ».

2007-2008 гг. — юрисконсульт в ЗАО «НефТех»

2008-2011 гг. — помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани

2011-2017 гг. — старший помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани

С сентября 2017 г. — первый заместитель министра юстиции РТ.





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