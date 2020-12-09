Галимов Айнур Газинурович
Общая информация
Родился 12 января 1986 в с. Новошешминск Татарской АССР.
Образование
2008 г. — окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Кандидат юридических наук (2013 г.).
Трудовая деятельность
2004-2006 гг. — юрисконсульт в ООО «Экспертно-методический и сертификационный центр». 2006-2007 гг. — юрисконсульт в ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ».
2007-2008 гг. — юрисконсульт в ЗАО «НефТех»
2008-2011 гг. — помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани
2011-2017 гг. — старший помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани
С сентября 2017 г. — первый заместитель министра юстиции РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 16
- Телефон: (843) 223-06-64
- Email: Aynur.Galimov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.12.2020