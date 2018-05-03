Славутский Александр Яковлевич

Общая информация

Художественный руководитель, директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.Качалова, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в г. Челябинске. Окончил профессиональную студию при Челябинском драматическом театре им. С. Цвилинга, режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Б. Щукина, курс Б.Е. Захавы (1974 г.).

Трудовая деятельность:

1974 — 1979 гг. — режиссер-постановщик в Челябинском драматическом театре им. М. Горького, Новокузнецком драматическом театре.

1979 — 1981 гг. — слушатель Высших театральных курсов при ГИТИСе им. А. Луначарского у А.Гончарова.

1981 — 1987 гг. — главный режиссер Читинского областного драматического театра. Стажировался в Москве в театре им. В.Маяковского.

1987 — 1993 гг. — художественный руководитель Ростовского академического театра драмы им. М.Горького.

1993 — 1994 гг. — художественный руководитель в московском театре им. К.С. Станиславского.

С 1994 г. — главный режиссер Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

Заслуженный деятель искусств России (1986 г.).

Народный артист России (1997 г.).

Народный артист Республики Татарстан (2011 г.).

Секретарь Союза театральных деятелей России.

Представитель СТД РФ в Приволжском федеральном округе.

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая за спектакль «Скрипач на крыше» (2000 г.), Лауреат Премии Правительства России им. Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (2010 г.).

Награжден орденом Дружбы (2007 г.), Государственной премией Республики Татарстан им. Г. Тукая, Премией Правительства Российской Федерации им. Ф.Волкова.

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