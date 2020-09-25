Список персон

Аглиуллин Фаниль Анварович

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 03 октября 1975 года в селе Иске-Рязап Куйбышевского района Татарской АССР.

Образование

2004 г. — окончил Казанский юридический институт МВД РФ.

Трудовая деятельность

1993-1995 гг. — служба в Вооруженных силах Российской Федерации;
1995-2014гг. — служба в органах внутренних дел Российской Федерации;
2014 -2016 гг. — заместитель начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ;
2016-2019 гг. — начальник службы безопасности — помощник Президента РТ;
С сентября 2019 г. — министр земельных и имущественных отношений РТ.

Семейное положение: женат, воспитывает сына и дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 221-40-00
  • Email: mzio@tatar.ru
  • Сайт: mzio.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2020


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