Аглиуллин Фаниль Анварович
Общая информация
Родился 03 октября 1975 года в селе Иске-Рязап Куйбышевского района Татарской АССР.
Образование
2004 г. — окончил Казанский юридический институт МВД РФ.
Трудовая деятельность
1993-1995 гг. — служба в Вооруженных силах Российской Федерации;
1995-2014гг. — служба в органах внутренних дел Российской Федерации;
2014 -2016 гг. — заместитель начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ;
2016-2019 гг. — начальник службы безопасности — помощник Президента РТ;
С сентября 2019 г. — министр земельных и имущественных отношений РТ.
Семейное положение: женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 221-40-00
- Email: mzio@tatar.ru
- Сайт: mzio.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2020