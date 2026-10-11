Сервис «Яндекс Такси» возобновил работу в Казани

После суточных перебоев горожане вновь могут заказывать поездки через приложение в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

Сервис «Яндекс Такси» полностью возобновил работу в Казани — в этом лично убедился журналист издания «Реальное время», успешно оформив тестовый заказ через приложение. Горожане вновь могут пользоваться всеми функциями сервиса: вызывать машину, отслеживать маршрут в реальном времени, выбирать тариф и оплачивать поездку любым способом.

Напомним, сбой в работе сервиса произошел 11 октября 2026 года и затронул значительную часть пользователей региона. Уже с вечера того дня в мониторинговых системах начал фиксироваться резкий рост числа жалоб: люди не могли ни заказать автомобиль, ни увидеть доступные машины на карте, а водители сталкивались с проблемами при приеме заказов и обновлении статусов. По данным аналитических платформ, пик обращений пришелся на период с 21:00 до 03:00 — в эти часы количество сообщений о неполадках выросло в несколько раз по сравнению с обычным уровнем.



Дмитрий Зайцев