Госкомпании смогут закупать технологии у инновационных фирм без конкурса

Нововведение должно поспособствовать формированию внутренних технологических цепочек

Фото: Максим Платонов

Госкомпании смогут закупать технологии у инновационных фирм без конкурса. Это право предусмотрено директивами правительства, которые изменяют положения о закупках акционерных обществ с государственным участием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

Правительство разрешило госкорпорациям приобретать товары, работы и услуги у технологических компаний, включая малые технологические компании (МТК), в качестве единственного поставщика — без проведения конкурентных процедур.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Корпорации МСП, около половины малых технологических компаний создают продукцию для замещения иностранных решений.

Первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников отметил, что нововведение упростит процесс закупок продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать формированию внутренних технологических цепочек.

Напомним, ранее в России была утверждена стратегия развития биоэкономики до 2036 года, где основные приоритеты касаются укрепления собственной технологической базы и глубокой переработки биоресурсов.

Зульфат Шафигуллин