Список персон

Бариев Марат Мансурович

Гос. ведомства
Бариев Марат Мансурович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Образование:

Казанский авиационный институт (1984), Казанский государственный университет (2000), Казанский государственный финансово-экономический институт (2010). Кандидат политических наук


Трудовая деятельность:

1984 — 1986 — инженер-конструктор КАПО им. Горбунова.

1986 — 1989 — второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Казани.

1989 — 1991 — первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Казани, секретарь Казанского горкома ВЛКСМ.

1991 — 1994 — председатель правления фонда молодежи Ленинского района г. Казани.

1994 — 2001 — председатель Госкомитета по делам детей и молодежи РТ.

2001 — 2005 — министр по делам молодежи и спорту РТ.

2005 — 2010 — министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

2010 — 2011 — исполнительный директор Олимпийского комитета РФ.

2010 — 2014 — генеральный секретарь Олимпийского комитета РФ.

С 4 декабря 2011 года — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С октября 2016 года — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Москва
  • Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, 8
  • Телефон: (495) 725-45-35
  • Email: inform@infosport.ru
  • Сайт: www.infosport.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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