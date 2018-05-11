Бариев Марат Мансурович
Общая информация
Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Образование:Казанский авиационный институт (1984), Казанский государственный университет (2000), Казанский государственный финансово-экономический институт (2010). Кандидат политических наук
Трудовая деятельность:
1984 — 1986 — инженер-конструктор КАПО им. Горбунова.
1986 — 1989 — второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Казани.
1989 — 1991 — первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Казани, секретарь Казанского горкома ВЛКСМ.
1991 — 1994 — председатель правления фонда молодежи Ленинского района г. Казани.
1994 — 2001 — председатель Госкомитета по делам детей и молодежи РТ.
2001 — 2005 — министр по делам молодежи и спорту РТ.
2005 — 2010 — министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
2010 — 2011 — исполнительный директор Олимпийского комитета РФ.
2010 — 2014 — генеральный секретарь Олимпийского комитета РФ.
С 4 декабря 2011 года — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи.
С октября 2016 года — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Москва
- Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, 8
- Телефон: (495) 725-45-35
- Email: inform@infosport.ru
- Сайт: www.infosport.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018