Нобелевскую премию по химии присудили за открытие синтеза нужных версий «зеркальных» молекул

Анри Каган (Университет Париж-Юг) и Кензо Соай (Токийский университет) получают премию за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе

Фото: взято с сайта nobelprize.org

Некоторые молекулы — например, аминокислоты — могут существовать в виде двух вариантов, являющихся зеркальными отражениями друг друга. При синтезе в лаборатории в пробирке эти два варианта образуются примерно в равных пропорциях. Но живые организмы содержат только одно из этих «отражений». А значит, химикам, особенно в случае фармацевтики, нужна была именно та версия, которая будет взаимодействовать с живым организмом — ведь желаемый эффект будет иметь только одно отражение.

Как жизнь «организовала» такую химическую асимметрию и как научиться делать это в лаборатории, долгое время оставалось загадкой для химиков. Анри Б. Каган и Кенсо Соай были удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой загадки. Они совершили открытия, которые позволили управлять химическими реакциями и синтезировать именно те версии, которые нужны. Анри Каган в 1986 году понял, как управлять химической реакцией и синтезировать больший избыток одного из зеркальных отображений. А Кензо Соай в 1995-м представил первую в истории реакцию, в которой образовывалась только одна из двух возможных зеркальных версий органической молекулы.

Открытия этих двух химиков стали прорывом для фармацевтического производства.

Напомним, Нобелевскую премию по химии в прошлом году получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за разработку металлоорганических каркасов (MOF).

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американцу Фрэнсису Халзену за то, что он предложил способ фиксации высокоэнергетических нейтрино и принцип действия нейтринной обсерватории IceCube. В области физиологии и медицины нобелиатами этого года стали Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за оптогенетику — методику, позволяющую управлять активностью нервных и других клеток с помощью световых импульсов, внедряя в них гены светочувствительных белков.

Завтра будет объявлен обладатель премии по литературе, а в пятницу Норвежский нобелевский комитет поведает миру, кто же получит премию мира. На следующую неделю останется присуждение премии по экономике. В завещании Нобеля ее нет, она учреждена была в 1968 году, поэтому ее официальное название — Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Но неофициально весь мир называет ее Нобелевской премией по экономике.

Людмила Губаева