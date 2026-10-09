Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах
Соответствующий законопроект о реформе отрасли связи хотят внести в Госдуму до конца этого года
Минцифры России планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах. Соответствующий законопроект о реформе отрасли связи хотят внести в Госдуму до конца этого года, передает «Коммерсантъ».
Как сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, прорабатываются:
- требования по минимальной скорости сети не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме (МКД) в течение десяти лет;
- внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи;
- введение запрета на десять лет на получение лицензии;
- обеспечение непрерывности услуг связи.
— Главный плюс предлагаемых требований в том, что впервые появляется проверяемое обязательство по ширине канала на уровне отдельного дома,— заявил партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
По его словам, десятилетний срок совпадает с инвестиционным циклом отрасли. Требование не станет для операторов неисполнимым.
Напомним, при изменении цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев
— Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку, — сказал он.
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