Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах

Соответствующий законопроект о реформе отрасли связи хотят внести в Госдуму до конца этого года

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах. Соответствующий законопроект о реформе отрасли связи хотят внести в Госдуму до конца этого года, передает «Коммерсантъ».

Как сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, прорабатываются:

требования по минимальной скорости сети не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме (МКД) в течение десяти лет;

внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи;

введение запрета на десять лет на получение лицензии;

обеспечение непрерывности услуг связи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Главный плюс предлагаемых требований в том, что впервые появляется проверяемое обязательство по ширине канала на уровне отдельного дома,— заявил партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

По его словам, десятилетний срок совпадает с инвестиционным циклом отрасли. Требование не станет для операторов неисполнимым.

Напомним, при изменении цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев

— Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку, — сказал он.

Галия Гарифуллина