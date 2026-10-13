В Кремле заявили, что ситуация с «Яндексом» обсуждается в правительстве

При этом на уровне правительства не обсуждался механизм компенсаций гражданам в случае финансовых потерь

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможных финансовых потерях граждан из-за сбоев в работе сервисов «Яндекса» преждевременно. По его словам, ситуация обсуждается в правительстве.

— Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями, — сказал Песков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента добавил, что компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на свои дата-центры. При этом на уровне правительства не обсуждался механизм компенсаций гражданам в случае финансовых потерь.

Напомним, ранее БПЛА атаковали ряд дата-центров «Яндекса». Вслед за этим в Татарстане произошел масштабный сбой в работе онлайн‑сервисов. При этом в понедельник в компании опровергли слухи об аномальном росте цен на такси в Казани через приложение.

Зульфат Шафигуллин