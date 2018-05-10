Валеев Разиль Исмагилович

Общая информация

Родился 4 января 1947 года в с. Ташлык Нижнекамского района Республики Татарстан.

Образование:

1973 год — Литературный институт им. А.М.Горького (специальность«литературная работа» )

Владеет турецким языком.

Трудовая деятельность:

1972 — 1981 гг. — литсотрудник, ответственный секретарь в редакции журнала «Ялкын».

1981 — 1984 гг. — ответственный секретарь Набережночелнинской писательской организации.

1984 — 1985 гг. — заместитель председателя правления союза писателей Татарстана.

1985 — 1986 гг. — писатель-профессионал.

1986 — 2000 гг. — директор национальной библиотеки РТ.

1990 — 2000 гг. — народный депутат РТ.



2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и национальным вопросам.

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ, работающий на профессиональной постоянной основе.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

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