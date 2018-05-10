Валеев Разиль Исмагилович
Общая информация
Родился 4 января 1947 года в с. Ташлык Нижнекамского района Республики Татарстан.
Образование:
1973 год — Литературный институт им. А.М.Горького (специальность«литературная работа» )
Владеет турецким языком.
Трудовая деятельность:
1972 — 1981 гг. — литсотрудник, ответственный секретарь в редакции журнала «Ялкын».
1981 — 1984 гг. — ответственный секретарь Набережночелнинской писательской организации.
1984 — 1985 гг. — заместитель председателя правления союза писателей Татарстана.
1985 — 1986 гг. — писатель-профессионал.
1986 — 2000 гг. — директор национальной библиотеки РТ.
1990 — 2000 гг. — народный депутат РТ.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и национальным вопросам.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ, работающий на профессиональной постоянной основе.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-51
- Email: nauka@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/9
Дата последнего обновления: 10.05.2018