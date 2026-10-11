Татарстанцы больше половины дня жалуются на сбои интернета

Наиболее частые неполадки за сутки — общий сбой (50%) и сбой мобильного приложения (33%), среди сервисов лидирует «Яндекс Пэй» — 25% жалоб за последний час

Жители Татарстана продолжают сталкиваться с перебоями в работе интернета и сервисов «Яндекса» — жалобы поступают уже почти половину суток, с раннего утра 11 октября. По данным сервиса Downdetector, за сутки в регионе зарегистрировано около 2,8 тыс. обращений, только за последний час — 146. В облаке тегов чаще всего фигурируют «не работает», «интернет», «недоступен», а также Казань и Альметьевск. Наиболее частые неполадки за сутки — общий сбой (50%) и сбой мобильного приложения (33%), среди сервисов лидирует «Яндекс Пэй» — 25% жалоб за последний час.

Причиной перебоев остается повреждение инфраструктуры дата-центров «Яндекса» в результате атак беспилотников. Пресс-служба компании сообщила ТАСС, что инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов, однако спустя почти 12 часов после первых сообщений о неполадках они сохраняются — затронута работа нейросети «Алисы AI», сервисов умного дома и умных устройств.

Дата-центры компании третий раз за неделю подверглись атаке: 8 октября сообщалось о повреждении центра обработки данных в Сасово Рязанской области, 9 октября — в Калуге, а сегодня, 11 октября, был поврежден ЦОД во Владимире — он полностью остановил работу.

Дмитрий Зайцев