В России зафиксировали падение мобильного интернет-трафика

Одновременно с этим потребление фиксированного Wi‑Fi выросло за год на 55%

Фото: Динар Фатыхов

В II квартале 2026 года объем переданного и принятого мобильного трафика сократился на 6% год к году, до 12,1 млрд Гб. Это снижение зафиксировано уже второй квартал подряд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры РФ.

В I квартале падение составило еще больше — 7,8%, а во втором сокращение было отмечено в 74 регионах. Сильнее всего мобильный трафик снизился в Ивановской области (-31,3%), Волгоградской области (-28,1%) и Адыгее (-26,6%). При этом в Калининградской области, Туве, Карелии и Еврейской автономной области он вырос: от +5,1 до +12,2%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одновременно с этим фиксированный Wi‑Fi стал популярнее: его потребление выросло за год на 55%, до 58,6 млрд Гб. Объем исходящих соединений мобильной связи увеличился на 27%, до 124 млрд.

Одной из причин снижения мобильного трафика эксперты называют применение механизмов «белых списков» при ограничениях интернета.

Накануне стало известно, что Минцифры ведет переговоры с операторами связи о введении платы за пользование международного трафика свыше 50 Гб в сетях 5G.

Зульфат Шафигуллин