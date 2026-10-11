У казанского фастфуда «Тюбетей» сбой: не работают киоски и приложение

Сбой связан с ночной аварией на инфраструктуре облачного провайдера, из-за которой ранее также упала сеть цифровых кофеен «Дринкит»

Сеть татарского фастфуда «Тюбетей» временно лишилась цифровых сервисов из-за сбоя. Основатель сети Султан Сафин сообщил об этом в своём Telegram-канале.

«Дорогие друзья, планшеты, киоски и приложение временно не работают», — написал Сафин. По его словам, сделать заказ через приложение пока не получится.

Как уточняется в сообщении сети, посетители на время устранения неполадок могут оформить заказ на кассе — сотрудники помогут оформить заказ в ресторанах.

Сбой связан с ночной аварией на инфраструктуре облачного провайдера, из-за которой ранее также упала сеть цифровых кофеен «Дринкит» — об этом сообщал её СЕО Кирилл Гришин. Информацию о падении казанских точек «Дринкит» «Реальному времени» подтвердила операционный директор локальной сети Анастасия Черных.

Сафин извинился перед гостями сети и пообещал, что сервисы восстановят в ближайшее время.

Дмитрий Зайцев