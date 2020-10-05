Иванов Сергей Евгеньевич

Общая информация

Родился 2 августа 1976 в г. Северодвинске Архангельской области.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «менеджер».

2015 г. — прошел курсы повышения квалификации НОУ Московская школа управления «СКОЛКОВО» по программе «эффективное управление: Стратегия. Действия. Результаты».

2016 г. — прошел обучение в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» по программе «современные технологии менеджмента и их использование в реформе государственного управления».

2017 г. — прошел курсы повышения квалификации в НОУ ДПО Московская школа управления «Сколково» и ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» по программе «модель управления стратегическими проектами РТ».

2018 г. — прошел курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по дополнительной профессиональной программе «управление эффективностью в условиях цифровой экономики».

Трудовая деятельность

1995-1997 гг. — главный бухгалтер Ассоциации студентов-физиков г. Казани.

1998 г. — главный бухгалтер ООО «Персона Грата», г. Казань.

1998-2007 гг. — исполнительный директор ООО «Персона Грата», г. Казань.

2007-2009 гг. — генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр г. Казани».

2009-2010 гг. — председатель МУ «Комитет внешних связей и туризма исполнительного комитета МО г. Казани».

2010-2014 гг. — заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

С марта 2014 г. — председатель Государственного комитета РТ по туризму.

Награды и звания

Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2014 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью Федерального агентства по туризму (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью министра культуры РФ (2016 г.), почетной грамотой Федерального агентства по туризму (2016 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2018 г.).

Дата последнего обновления: