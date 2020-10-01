Менделевич Борис Давыдович

Общая информация

Родился 27 июня 1967 года в Казани.

Образование

1992 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

2007 г. — окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

2007 г. — окончил Казанскую государственную медицинскую академию.

2011 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Владеет английским языком. Доктор медицинских наук.

Трудовая деятельность

1985-1987 гг. — санитар, медбрат городской больницы.

1987-1989 гг. — служба в рядах Советской Армии, участник боевых действий в Республике Афганистан.

1992-1995 гг. — врач-психиатр Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением министерства здравоохранения РФ.

1995-1999 гг. — заведующий отделением Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением министерства здравоохранения РФ.

1999-2006 гг. — заместитель директора, директор, главный врач Научно-диагностического центра при КГМУ.

2006-2011 гг. — начальник отдела по вопросам здравоохранения аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.

2011-2012 гг. — начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабинета министров РТ.

С ноября 2018 г. — депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва.

Награды и звания

Заслуженный врач РТ.

Отличник здравоохранения РФ.

Награжден почетной грамотой Верховного Совета СССР, медалями «70 лет ВС СССР», «От благодарного афганского народа».

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