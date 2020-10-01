Менделевич Борис Давыдович
Общая информация
Родился 27 июня 1967 года в Казани.
Образование
1992 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
2007 г. — окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
2007 г. — окончил Казанскую государственную медицинскую академию.
2011 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Владеет английским языком. Доктор медицинских наук.
Трудовая деятельность
1985-1987 гг. — санитар, медбрат городской больницы.
1987-1989 гг. — служба в рядах Советской Армии, участник боевых действий в Республике Афганистан.
1992-1995 гг. — врач-психиатр Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением министерства здравоохранения РФ.
1995-1999 гг. — заведующий отделением Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением министерства здравоохранения РФ.
1999-2006 гг. — заместитель директора, директор, главный врач Научно-диагностического центра при КГМУ.
2006-2011 гг. — начальник отдела по вопросам здравоохранения аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.
2011-2012 гг. — начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабинета министров РТ.
С ноября 2018 г. — депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва.
Награды и звания
Заслуженный врач РТ.
Отличник здравоохранения РФ.
Награжден почетной грамотой Верховного Совета СССР, медалями «70 лет ВС СССР», «От благодарного афганского народа».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Телефон: (843) 216-61-41
- Email: Boris.Mendelevich@mail.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2020