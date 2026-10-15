В России планируют внедрить цифровые системы выявления стрессов
Речь идет также о выявлении пагубного употребления психоактивных веществ
В России планируется внедрить цифровые системы поддержки принятия диагностических решений для выявления тревожно-депрессивной симптоматики, расстройств, связанных со стрессом, и суицидальных рисков. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Речь идет также о выявлении пагубного употребления психоактивных веществ. «Конечно, это нам предстоит сделать в ближайшее время», — сказал министр на конференции по охране психического здоровья.
Система «Стресскан» предусматривает опросы для выявления признаков посттравматического стрессового расстройства, тревоги, депрессии, суицидального риска, алкогольной и наркотической зависимости. Она позволяет уведомлять врача о выявленных факторах риска.
Ранее сообщалось, что стресс беспокоит 53% клиентов психологов, а книги о психологии занимают 10% времени чтения.
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