В России планируют внедрить цифровые системы выявления стрессов

Речь идет также о выявлении пагубного употребления психоактивных веществ

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России планируется внедрить цифровые системы поддержки принятия диагностических решений для выявления тревожно-депрессивной симптоматики, расстройств, связанных со стрессом, и суицидальных рисков. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Речь идет также о выявлении пагубного употребления психоактивных веществ. «Конечно, это нам предстоит сделать в ближайшее время», — сказал министр на конференции по охране психического здоровья.

Система «Стресскан» предусматривает опросы для выявления признаков посттравматического стрессового расстройства, тревоги, депрессии, суицидального риска, алкогольной и наркотической зависимости. Она позволяет уведомлять врача о выявленных факторах риска.

Ранее сообщалось, что стресс беспокоит 53% клиентов психологов, а книги о психологии занимают 10% времени чтения.

Алсу Сабирзанова