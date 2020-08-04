Валеева Зиля Рахимьяновна

Общая информация

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан

Родилась 15 Октября 1952 года в г. Уфа.

Образование:

Окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1978 г.).



Профессиональная деятельность:

С 1970 по 1980 гг. — корреспондент, заведующая отделом литературы и искусства республиканской молодежной газеты «Ленинец», г. Уфа.

С 1980 по 1982 гг. — корреспондент газеты «Вечерняя Казань».

С 1982 по 1990 гг. — корреспондент, заведующая отделом социальных проблем газеты «Советская Татария».

С 1990 по 1992 гг. — редактор отдела политики газеты «Известия Татарстана».

С 1992 по 1995 гг. — первый заместитель председателя Верховного Совета РТ.

С 1995 по 1999 гг. — заместитель председателя Госсовета РТ.

С 1999 по 2001 гг. — министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ.

С 2001 по 2005 гг. — заместитель премьер-министра РТ.

С 2005 по 2011 гг. — заместитель премьер-министра — министр культуры РТ.

С 2011 по 2012 гг. — заместитель премьер-министра РТ.

С мая 2012 г. — директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

С января 2020 г. — председатель Общественной палаты РТ.

Награды и благодарности:

Награждена медалями «За доблестный труд», почетной грамотой РТ (2002 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом президента РТ (2007 г.), орденом Дружбы (2008 г.). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2009 г.).

Общественная деятельность:

Является учредителем нескольких общественных организаций, возглавляет республиканскую общественную организацию «Женщины Татарстана».

С 2006 по 2012 годы Зиля Рахимьяновна возглавляла Комиссию Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО.

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