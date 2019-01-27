Башкирская неделя: 100 дней Хабирова, вентиляторы в Сибае и молочное покорение Татарстана

События уходящих 7 дней в Башкортостане

Прошедшая неделя запомнится в Башкирии задержанием организатора движения «Башкорт», интервью врио главы РБ Радия Хабирова федеральному изданию и мошенниками, продающими сибайцам бесплатные путевки в Крым. Кроме того, «Реальное время» подвело итоги первых 100 дней Хабирова во главе региона и составило рейтинг предприятий — должников республики.

100 дней Хабирова



Три с лишним месяца назад из подмосковного Красногорска в Уфу прибыл Радий Хабиров — уже в новой должности. Колумнисты «Реального времени» Дмитрий Казанцев и Константин Кузьминых подвели итоги первых 100 дней работы Радия Фаритовича во главе Башкортостана. Отмечены наведение порядка в рядах республиканских чиновников, внедрение системы «Инцидент менеджмент» и принятие решения по шиханам. Также авторы обратили внимание и на самые хлесткие высказывания «башлыка».

При этом врио главы РБ отметился заявлениями и на уходящей неделе. Так, он рассказал о своем желании вызвать на дуэль интернет-троллей (сказал на форуме Digital Курултай на озере Банном) и пообещал повести чиновников по подъездам. В интервью «Ведомостям» Хабиров также поведал, что гордится уходом из администрации президента РФ, посоветовал госслужащим следить за словами и поделился планами пойти на выборы от «Единой России».

Однако громкие фразы, которые немедленно расходятся на цитаты и становятся мемами, не помогли ему выйти в лидеры медиарейтинга губернаторов ПФО по итогам 2018 года. Пока он расположился посередине списка — на седьмой строчке.

Власти пообещали подтопить карьер в течение 40 дней. Фото rb7.ru



Сибай, дыши!

На минувшей неделе вновь ухудшилась экологическая обстановка в Сибае. Специалисты зафиксировали очередное превышение допустимой концентрации диоксида серы до 19 раз, а в отдельных районах города — до 37 раз.

Мошенники уже начали продавать жителям города бесплатные путевки в Крым, обещанные главой полуострова Сергеем Аксеновым сибайским детям. В то же время школьникам Сибая в профилактических целях стали выдавать молоко.

Власти пообещали подтопить карьер в течение 40 дней. Это должно остановить выделение газа. В администрации Сибая заверили, что об эвакуации жителей речь пока не идет, но на этот случай уже готовятся семь пунктов временного размещения. Кроме того, Учалинский ГОК пообещал бороться со смогом при помощи вентиляторов.

Тем временм в республике задержали организатора молодежного движения «Башкорт» Фаиля Алчинова (Алсынова), готовившего митинг в Сибае. После вручения повестки он был отпущен из отдела полиции.

Рейтинг должников

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила рейтинг крупнейших налоговых должников среди компаний Башкирии. Самая крупная задолженность по налогам накопилась у «Стерлитамакского станкостроительного завода» — почти 370 млн рублей.

Второе место в списке занимает ОАО «Уфимский электроламповый завод — Свет» с долгом 335,6 млн рублей. Замыкает тройку нефтекамское АО «Интеграл», задолжавшее государству 108,9 млн рублей.

Общий объем задолженности по налогам компаний Башкирии составляет 2,125 млрд рублей, многие из них в состоянии банкротства или ликвидации. Банкротства предприятий-должников добиваются налоговики и Сбербанк.

В планах агрохолдинга «Башмилк» — построить гигантский молокозавод в Татарстане. Фото glavarb.ru



Башкирские молочники идут в Татарстан

Также на этой неделе стало известно о планах агрохолдинга «Башмилк» построить гигантский молокозавод в Татарстане. Бенефициар компании Александр Никитин заявил, что построит предприятие за 2 года и выйдет на мощность переработки 2 тыс. тонн молока в сутки.

Отметим, что «Башмилк» развивает такие бренды, как «Честное коровье» и «Край курая». В структуру агрохолдинга входят три предприятия — башкирские «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и татарстанский «Сабинский молочный комбинат», приобретенный год назад у «Татагролизинга». На этих трех площадках компания перерабатывает около 400 тонн молока, но предприятия загружены всего на 45—50%.

После запуска завода Никитин намерен вплотную заняться производством сыров. Где именно разместится предполагаемое предприятие, пока неизвестно. Однако еще в конце прошлого года о переговорах с «Башмилком» рассказывал глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев.

Новые лица во власти и госкомпаниях

На неделе активно перемещались из кресла в кресло башкирские чиновники. Например, бывший глава реготделения «Единой России» Руслан Гизатуллин перебрался из Уфы в Кушнаренковский район РБ. Он назначен и. о. главы района.

В республиканском отделении партии власти тоже произошли изменения. Главой исполкома башкирской ЕР назначен Рустем Ахмадинуров, который до недавнего времени работал в Красногорске. Об этом стало известно на прошедшей накануне конференции единороссов РБ. Кандидатуру Ахмадинурова должны утвердить в Москве 28 января. Секретарем регионального отделения был переизбран Константин Толкачев, спикер Госсобрания — Курултая республики. В итоге состав руководства «Единой России» в Башкортостане (политсовет и президиум) обновился почти наполовину.

Прокурор Башкирии Андрей Назаров перевелся в Курганскую область.Фото gsrb.ru



Кстати, о «красногорских». Стало известно, что уфимское ООО «Табигат», занимающееся сбором мусора, возглавил Валерий Корнеев, который является учредителем байкерского движения «Ночные волки» (лидер — Александр «Хирург» Залдостанов).

А прокурор Башкирии Андрей Назаров перевелся в Курганскую область. Это сообщение выглядит особенно интересно на фоне уголовных дел в надзорном ведомстве республики.

Также уфимцы узнали имя главного гаишника столицы РБ. Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Уфы возглавил Олег Ющенко. До него исполняющим обязанности начальника ГИБДД города был Виктор Кудрявцев.

Опыт соседей для мэрии Уфы



Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным приехал в Казань для изучения опыта столицы Татарстана по благоустройству общественных пространств. Помимо чиновников казанской администрации гостей из Башкирии сопровождала советник президента Татарстана Наталия Фишман.

Тем временем сити-менеджер Уфы, видимо, не удовлетворившись войной с трамвайчиками шаурмы, начал наступление на сети «Красное&Белое» и «Магнит». В горадминистрации сообщили, что по поручению Мустафина муниципальные власти обяжут магазины заменить фасады, поскольку дешевые материалы, из которых они сделаны, портят облик города.

Первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов, отвечающий за благоустройство и ЖКХ, предложил главам районов башкирской столицы прогуляться по городу во время снегопада. Таким образом он призвал подчиненных проверить качество уборки улиц.

С 21 января спортотдел «оптимизировали». Фото vk.com/sportbst



Спорт на БСТ



Бывший начальник спортивной редакции «Башкирского спутникового телевидения» Максим Балобанов рассказал, что с 21 января спортотдел «оптимизировали». Рустам Зарафутдинов, гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан», в которое входит БСТ, сообщил «Реальному времени», что расформированием эту ситуацию назвать нельзя, поскольку все сотрудники сохранили работу и продолжат выпускать спортивные сюжеты.

«Единственное изменение, которое произошло в работе спортивной редакции, — это то, что с нынешнего понедельника все ее сотрудники привлекаются к созданию, съемкам и монтажу других программ на телеканале БСТ», — заявил Зарафутдинов.

Он также подтвердил «Реальному времени», что «Курай ТВ», входящий в холдинг с БСТ, продолжит транслировать матчи ХК «Салават Юлаев» на башкирском языке.

«Уже первые отзывы дали нам понять, что эксперимент с хоккеем на башкирском языке оказался успешным. Мы намерены приобрести права на его показ и в следующем сезоне», — заявил Рустам Зарафутдинов.



Всемирный курултай, статус шиханов и самые высокооплачиваемые специальности

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ предложили увеличить штрафы за торговлю насваем в 10 раз. Сейчас за подобное нарушение предусматривается наказание от 2 до 5 тысяч рублей. Если законопроект будет одобрен, башкирский парламент выйдет с ним в Госдуму РФ.

В Министерстве экологии Башкирии разъяснили охранный статус шиханов Торатау (Тратау) и Юрактау. Так чиновники отреагировали на сообщения о снятии статуса ООПТ с объектов будущего геопарка. Они заверили, что шиханы, как и другие природные объекты, останутся под охраной государства.

В Министерстве экологии Башкирии разъяснили охранный статус шиханов Торатау (Тратау) и Юрактау. Фото glavarb.ru

В Башкортостанстате провели исследование самых высокооплачиваемых профессий. Самые высокие зарплаты предлагают в сфере производства кокса и нефтепродуктов — более 75 тысяч рублей, что неудивительно. Далее следуют добыча полезных ископаемых и химические производства. Средняя же зарплата в Башкирии составила 32 405 рублей.

V Всемирный курултай башкир пройдет 28—29 июня этого года, определил исполком организации. В первый день съезда ВКБ после пленарного заседания будут работать семь секций, посвященных различным проблемам: от национального образования до вопросов предпринимательства и туризма. Второй день пройдет у горы Торатау, где запланирован Большой Уральский сабантуй. В этот же день пройдет итоговое заседание.