В Уфе по поручению мэра заменят фасады магазинов «Красное&Белое» и «Магнит»

В Уфе заменят фасады магазинов «Красное&Белое» и «Магнит». Об этом сообщила глава управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей города Луиза Макшукова на оперативном совещании в мэрии 22 января.

Ранее градоначальник Уфы Ульфат Мустафин заявил, что дешевый материал портит центр города, и потребовал заменить профнастил на более приемлемый материал.

В результате в 84 из 105 магазинов «Красное&Белое» выявлено оформление фасадов с использованием профлиста, а также в 6 из 142 магазинов «Магнит». Реконструкция фасадов будет произведена до 1 сентября этого года.

Напомним, ранее «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» сообщили об объединении.