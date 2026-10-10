Средняя выплата по ОСАГО в августе выросла на 14,4% и достигла 141 679 рублей

За январь — август 2026 года страховщики выплатили 178,6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя выплата по ОСАГО в августе 2026 года составила 141 679 рублей, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

За восемь месяцев 2026 года средняя выплата достигла 126 351 рубля (рост на 10,3% к январю — августу 2025 года), а средняя премия по годовым договорам — 7 761 рубля (рост на 6,8%). В августе средняя премия составила 8 189 рублей.

За январь — август 2026 года страховщики выплатили 178,6 млрд рублей, собрав 228,4 млрд рублей премий. Количество заключенных договоров достигло 46,7 млн, из них 17,8 млн пришлось на краткосрочные полисы со средней премией 214 рублей. Доля договоров, переданных в перестраховочный пул, за восемь месяцев составила 10%, увеличившись к августу до 12,9%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост выплат связан с обновлением справочников стоимости запчастей и нормо-часа работ, которые вступили в силу 19 сентября 2026 года по новой методике Банка России. Страховщики заранее корректировали тарифы, чтобы обеспечить выплаты всем пострадавшим.

При этом темпы роста средней премии (6,8%) значительно отстают от темпов роста выплат (10,3%). По словам Евгения Уфимцева, это связано с высокой конкуренцией за аккуратных водителей: страховщики удерживают для них низкие цены, компенсируя потери за счет повышения тарифов для аварийных клиентов. Несмотря на рост выплат, размер средней премии остается ниже уровня аналогичного периода 2023 года.

Средняя выплата по ОСАГО в июле достигала 137,1 тысячи рублей. При этом спрос на продукты страхования автомобилей стабильно растет. Так, казанцы оформили на 28% больше ОСАГО и на 18% каско к концу лета.

Зульфат Шафигуллин