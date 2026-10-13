Акция со скидкой на проезд в Казани через «Яндекс Go» приостановлена

Цена поездки в приложении сейчас составляет 46 рублей и совпадает с тарифом перевозчика

Фото: Динар Фатыхов

Акция со скидкой при оплате проезда в трамваях и троллейбусах Казани через приложение «Яндекс Go» временно приостановлена. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс» в ответ на обращения пассажиров.

В компании отметили, что возможность оплаты проезда через приложение сохранена. Цена поездки в приложении сейчас составляет 46 рублей и совпадает с тарифом перевозчика. О возобновлении акции со скидкой сервис сообщит дополнительно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что ранее акционная цена поездки в приложении составляла 23 рубля — с 50%-ной скидкой.

Напомним, накануне БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена. Вслед за этим в Татарстане произошел масштабный сбой в работе онлайн‑сервисов.



При этом в понедельник в компании опровергли слухи об аномальном росте цен на такси через приложение.

Зульфат Шафигуллин