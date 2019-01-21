В Сибае вновь зафиксировано превышение ПДК диоксида серы

Передвижные лаборатории вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе Сибая в Башкирии в понедельник, 21 января.

На различных улицах города превышение ПДК составляет от 2,4 до 19 раз. По предварительным данным, причиной ухудшения экологической обстановки стала безветренная погода, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии.

В ведомстве советуют горожанам плотнее закрывать окна, реже выходить на улицу, для очищения организма от токсинов принимать абсорбенты и пить достаточное количество воды, а также использовать кондиционер, вентилятор или очиститель воздуха в помещениях.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.