Казань заняла 14-е место в рейтинге городов с высокими зарплатами

Средняя зарплата в первом полугодии в столице Татарстана составила 101,6 тыс. рублей, что на 11,2% больше показателя прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

Столица Татарстана поднялась на 14-е место в ежегодном рейтинге городов по уровню зарплат, составленном РИА «Новости».

Средняя зарплата в первом полугодии в столице Татарстана составила 101,6 тыс. рублей, что на 11,2% больше показателя прошлого года. Показатель покупательной способности в Казани достиг 4,32 фиксированного потребительского набора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рейтинг попал еще один татарстанский город: Набережные Челны опустились на 28-ю строчку со средней зарплатой 86,2 тыс. рублей (3,67 набора). Лидером списка остался Новый Уренгой с чистой зарплатой 180,3 тыс. рублей (5,93 набора). Также в топ-5 вошли Салехард, Анадырь, Южно-Сахалинск и Москва.

Напомним, ранее Татарстан занял четвертое место по общему уровню жилищных условий.

Зульфат Шафигуллин