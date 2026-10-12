«Яндекс Такси» опровергло дефицит водителей и аномальный рост цен в Казани

В компании заявили, что утренний рост цен был вызван обычным осенним час-пиком

Фото: Динар Фатыхов

Такси в Казани работает стабильно, утренний рост цен был вызван обычным осенним часом пик. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса.

Острого дефицита водителей в компании не наблюдают и благодарят партнеров, вышедших на линию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Временный переход водителей на сторонние сервисы навигации связан с восстановлением отдельных функций в приложении. Если у водителя установлены другие карты или они скачаны заранее, приложение «Яндекс Про» будет автоматически переводить его в выбранную карту для построения маршрута после получения заказа.

Напомним, накануне БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена. Вслед за этим в Татарстане произошел масштабный сбой в работе онлайн‑сервисов.



Зульфат Шафигуллин