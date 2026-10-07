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В Казани назвали лауреатов премии WhereToEat Tatarstan 2026

22:58, 07.10.2026

Лучшим рестораном стал «Горыныч», лучшим баром — More

В Казани назвали лауреатов премии WhereToEat Tatarstan 2026
Фото: Сергей Козлов

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева назвали лауреатов гастрономической премии WhereToEat Tatarstan 2026. Лучшим рестораном стал «Горыныч», лучшим баром — More.

В номинации «Лучший ресторан татарской кухни» победу одержал «Умай», он же стал лучшим в номинации «Выбор СМИ». Бар 5 Green Bottles победил в номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» — 5 Green Bottles. Лучшим стритфудом стал Buter Spot.

Шеф-поваром года признали Артема Лаптева (Graal), шеф-поваром среди женщин — Татьяну Пименову («Зоя»), официантом года — Шарифа Бахтиярова («Чирэм»), сомелье года — Марию Соловьеву («Горыныч»), шеф-кондитером года — Эльвиру Максимову («Медовик»).

В топ-10 ресторанов Татарстана по версии премии WhereToEat Tatarstan 2026 вошли:

  1. «Горыныч».
  2. «Умай».
  3. Branch.
  4. «Пир».
  5. «Чирэм».
  6. «Приют холостяка».
  7. «Вишня золотая».
  8. Terra et Silva.
  9. La casa.
  10. Graal.
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
    Денис Петров

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