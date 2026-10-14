Доля россиян, не желающих открывать бизнес, выросла до 40%

Авторы исследования отмечают, что нежелание открывать свое дело растет на фоне увеличения издержек

Фото: Динар Фатыхов

Доля россиян, которые не планируют открывать собственный бизнес, за год выросла на 6 процентных пунктов, до 40%. В сентябре 2025 года этот показатель составлял 34%, следует из совместного исследования SuperJob и «Контур.Фокуса».

Опрос проводился в сентябре 2026 года среди 3000 представителей экономически активного населения старше 18 лет из 569 населенных пунктов. Выборка формировалась пропорционально доле каждого федерального округа в экономически активном населении страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Контур.Фокус» сопоставил результаты опроса с данными о руководителях юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы сравнить карьерные амбиции граждан с реальной гендерной структурой бизнеса. Авторы исследования отмечают, что нежелание открывать свое дело растет на фоне увеличения издержек, однако конкретные причины изменения настроений в предоставленных данных не детализируются.

Зульфат Шафигуллин