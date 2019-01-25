«С уфимского молотка»: долговой рейтинг башкирских компаний

Предприятия Башкортостана банкротят налоговики и Сбербанк, но взыскать долги практически невозможно — не хватает активов

Совокупная налоговая задолженность в бюджеты всех уровней компаний Башкортостана перевалила за 2 млрд рублей. Больше половины этих долгов «висит» на 10 предприятиях. Изучив реестр крупнейших должников перед ФНС, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что все они — банкроты и распродаются с молотка. В «черный список» попали крупный станкостроительный завод, бывший казахский банк, известный узбекский автодилер, два застройщика и даже две «дочки» крупнейшего подрядчика «Роснефти». Большинство из них подкосили кризис 2008—2009 годов, огромные кредиты, неэффективное управление, а в одном случае, даже строительство высотки на территории православной церкви.

Лидер антирейтинга — стерлитамакский станкостроитель

Большая часть задолженности башкирских компаний — 53,1% — приходится на неуплаченный налог на добавленную стоимость: 1,128 млрд рублей из 2,125 млрд. На втором и третьем местах — налог на доходы физических лиц и имущество организаций: компании Башкортостана накопили их соответственно на 293,4 млн и 280,2 млн рублей.

Ничего удивительного нет в том, что первое место по налоговой задолженности — 17,4% всех долгов — занимает «Стерлитамакский станкостроительный завод», находящийся в данный момент в стадии ликвидации: он задолжал почти 370 млн рублей, из них 203,7 млн рублей НДС и 111,2 млн рублей налога на имущество организации. НДС и налог на прибыль (ССЗ задолжал его на 22,3 млн рублей) — федеральные налоги, так что Москва в данном случае недополучила 225 млн рублей. Башкирский же бюджет недосчитался налога на имущество.

Крупное станкостроительное предприятие (в 2010 году выпустило четверть всех российских металлорежущих станков), успев вложить почти 350 млн рублей в техническое перевооружение, формально прекратило свою деятельность еще в 2011 году. От должности был отстранен руливший 25 лет гендиректор Владимир Жаринов (бывший депутат Госсобрания — Курултая РБ). К 2014 году в реестр были включены требования кредиторов к компании на сумму более 800 млн рублей. Еще в 2017 году конкурсный управляющий через арбитражный суд пытался признать экс-директора несостоятельным и взыскать с него часть суммы — тем более что ему принадлежало 33,21% акций (еще 33,3% принадлежит немецкой компании «Б энд Д хольц гмбх»).

К 2015 году на счету банкрота было всего 191 млн рублей, и на его основе было решено создать новое предприятие – «Стерлитамакское промышленное объединение», вошедшее в группу «Стан». Фото wikipedia.org



Любопытно, что налоговики претендовали тогда лишь на третье место, первые два занимали кредиторы ООО «СТАН» и ЗАО «МТЕ Финанс» (общая сумма долгов ССЗ им составляла 620 млн рублей). «Стан» — название группы, после башкирского краха объединившей заводы в Рязани, Коломне, Иваново и головной проектный институт в Москве.

К 2015 году на счету банкрота было всего 191 млн рублей, и на его основе было решено создать новое предприятие — «Стерлитамакское промышленное объединение» (вошедшее в группу «Стан»), в том же году получившее контракт на 1,5 млрд рублей от нижегородского авиазавода «Сокол» (производит МиГ-29) на поставку 30 станков. Группа «Стан» принадлежит бизнесмену Сергею Недорослеву, который вошел на станкостроительный рынок, продав акции десятка предприятий авиакосмической отрасли. Его группа, показав первые успехи, сразу получила от государства пару миллиардов кредитов на развитие станкостроительной отрасли.

Как ламповый завод подвели «материнская компания», Госдума и прогресс

В стадии ликвидации находится и ОАО «Уфимский электроламповый завод — Свет», занимающее второе место по величине налоговой задолженности (15,8% всех долгов) — компания задолжала 335,6 млн рублей в бюджеты всех уровней, из них 168 млн рублей — в федеральный бюджет.

ОАО «Уфимский электроламповый завод — Свет» тоже оказалось заложником кризиса 2008—2009 гг., будучи частью международного светотехнического холдинга «В.А.В.С.», объединившего крупнейшие электроламповые предприятия России и ряда стран СНГ и рискнувшего еще в 2005 году привлечь в Сбербанке кредит на $150 млн. В 2008 году организация Германа Грефа предъявила объединению претензии на 4,5 млрд рублей, и год спустя банк стал владельцем 75% холдинга и начал вводить внешнее управление в его активах. В 2011 году оно было введено и на уфимском предприятии.

Вторым камнем преткновения можно считать прогресс. Когда Госдума принимала закон об энергоэффективности, согласно которому с 2011 года запрещался оборот ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, в ЗАО «УЭЛЗ-Свет» (где еще в 2008 году произвели более 140 млн ламп) честно заявили, что создавать светодиодные лампы они не смогут. Хотя были надежды на выпуск люминесцентных, но это потребовало бы многомиллиардных затрат, а кредитору (Сбербанку), хотелось в первую очередь вернуть вложенные миллиарды. Впоследствии свои безнадежные долги банк продал кипрскому офшору «Варали холдингс лтд», к 2016 году они выросли до 6,5 млрд рублей. Помимо них, а также долгов ВТБ и «Уралсибу», в реестре значилась и ФНС.

Когда Госдума принимала закон об энергоэффективности, согласно которому запрещался оборот ламп накаливания мощностью 100 Вт и более с 2011 года, в ЗАО «УЭЛЗ-Свет» честно заявили, что создавать светодиодные лампы они не смогут. Фото vk.com

О том, что вернуть эти деньги фактически невозможно, говорит, например, факт продажи общежития завода «дочке» «Евроцемент групп» в 2016 году — всего за 88,7 млн рублей, при этом изначально имущество уфимского завода оценивалось в 370 млн рублей.

Банки пустили с молотка застройщика — за лакомые участки достраивать дома будут другие

Тройку лидеров печального рейтинга замыкает нефтекамское АО «Интеграл», задолжавшее государству 108,9 млн рублей (более 5% всех долгов башкирских компаний). Из них почти 50 млн рублей НДС в Москву, 46,5 млн рублей — в бюджеты РБ — как республиканский, так и местный (налог на имущество и НДФЛ). «Интеграл» — тоже банкрот, правда свежий, недавний. Компания находится в стадии банкротства с 2016 года, в стадии ликвидации — с осени 2018 года: конкурсное производство введено сроком на полгода.

«Интеграл» некогда был крупным башкирским застройщиком, принадлежавшим бизнесмену Альфату Назмиеву, который имел поддержку бывшего министра МВД Башкирии Рафаэля Диваева. Здесь инициаторами банкротства тоже стали кредитно-финансовые организации — «Рост банк» вместе с «Россельхозбанком», Сбербанком и «Социнвестбанком». Только банковские долги «Интеграла» превысили 2 млрд рублей. Для выплаты зарплат создали новое юрлицо.

В отличие от «УЭЛЗ-Свет», здесь есть хотя бы теоретические возможности взыскания: на застройщике висят «один недостроенный дом в микрорайоне Затон в Уфе, два дома в ЖК «Радужный» в Ижевске и пять домов в Нефтекамске». В 2017 году балансовая стоимость компании была оценена в 3,2 млрд рублей. Дома «Интеграла», судя по всему, будут достраивать другие, в частности, «Зардон-групп» и МУП «Нефтекамскстройзаказчик». Подробнее о компании «Реальное время» писало в прошлом году.

Схема договоренностей включает в себя передачу лакомых земельных участков. «Интеграл» пытался отбиться от должников еще в 2015 году (удачно) и в 2016 году, рассчитывая договориться с «Рост-банком». Но ничего не вышло.

«Интеграл» — крупный башкирский застройщик, принадлежащий бизнесмену Альфату Назмиеву. Фото neftekamsk24.tv



Как эхо узбекских серых дилерских схем докатилось до Уфы, подставив «Дженерал Моторс»

Четвертую по величине сумму, более 100 млн рублей, задолжало ООО «УЗДЭУ Авто-Уфа», большую часть — НДС — федералам. Это — автодилер, принадлежащий узбекской Avtosanoat invest, тоже недавний новичок в списке башкирских банкротов: первым инициатором банкротства стал банк «Национальная факторинговая компания», подавший уведомление об этом летом 2016 года. В 2017 году было заведено два исполнительных производства на 21 млн рублей. А в августе того же года арбитражный суд Башкортостана ввел процедуру наблюдения по требованию «Юникредитбанка», которому «УЗДЭУ Авто-Уфа» задолжало 163,2 млн рублей. С 2013 года в залоге у этого банка к тому же находилось имущество дилера, в том числе товары в обороте.

Как писало «Реальное время» год спустя, арбитражный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности и бывшее руководство компании, которое, якобы, обязано выплатить по требованиям кредиторов почти 780 млн рублей. Фактически действия руководства управляющий расценил как «преднамеренное банкротство».

Эти деньги теперь попытаются взыскать с трех узбекских компаний: узбекистанских ООО Avtosanoat invest, АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и АК «Узавтосаноат». В числе виновных в банкротстве были названы Юрий Кан, Фарход Абдуллаев, Конот Худойберганов, Ёркин Шовкатов и Рустам Рахимжанов. Схема была примерно такая: «УзДЭУ Авто-Уфа» вынуждена была брать у «ЮниКредит Банка» кредиты на покупку автомобилей у материнской компании на реализацию, GM Uzbekistan получал выгоду, а дочерняя компания не могла продать автомобили и, как следствие, погасить кредитные обязательства».

Интриги в разбирательстве добавляет тот факт, что еще в 2016 году по обвинению в мошенничестве и хищении денег был арестован глава GM Uzbekistan и зампредправления «Узавтосаноата» Тохиржон Жалилов, якобы, из-за «серой схемы реэкспорта автомобилей». По сообщениям СМИ, после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова обвинения были с Жалилова сняты, а в 2017 году он занял пост главы «Узбекозиковкатхолдинга». Впрочем, осенью 2018 года стало известно о том, что узбекские власти планируют ликвидировать этот пищевой холдинг, назвав его проблемным.





В 2016 году по обвинению в мошенничестве и хищении денег был арестован глава GM Uzbekistan и зампредправления «Узавтосаноата» Тохиржон Жалилов, якобы, из-за «серой схемы реэкспорта автомобилей». Фото ozodlik.org



За что крупного подрядчика «Роснефти» атакуют налоговики и «Башнефть»

Почти 90 млн рублей налоговикам должно ЗАО «Уфимская монтажная фирма №1 Востокнефтезаводмонтаж», из них 57 млн рублей — федералам. Это пятая по величине сумма долга. ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ» входит в состав акционерной компании «Востокнефтезаводмонтаж», однако, несмотря на успешность «матери», «дочка» находится в стадии ликвидации еще с 2016 года.

У материнского предприятия вообще странные отношения с «дочками». Так, другая дочерняя компания, крупнейший башкирский подрядчик «Роснефти» (в 2017 году с ней был заключен контракт на строительство промобъектов на Восточно-Уренгойском лицензионном участке на сумму 25 млрд рублей), принадлежащая Халиту Бикмухаметову — «Стерлитамак-1 Востокнефтезаводмонтаж» — была объявлена банкротом еще в 2015 году, по иску, что любопытно, налоговиков, насчитавших ей более 100 млн рублей долга. Налоговики в 2018 году потребовали привлечь к субсидиарной ответственности Бикмухаметова и бывших руководителей «дочки» на 300 млн рублей.

ООО «Стелитамак-1 Востокнефтезаводмонтаж» сегодня расположился на восьмой строчке «долгового рейтинга» «Реального времени» — сейчас ФНС насчитывает лишь 80 млн рублей долга экс-«дочки» «Востокнефтезаводмонтажа», из них 55 млн рублей предприятие задолжало в федеральный бюджет.

Помимо налоговиков, в атаку на «Востокнефтезаводмонтаж» включилась «Башнефть», потребовавшая уже с материнской компании 275 млн рублей — якобы, монтажники виновны в аварии на установке висбрекинга «Уфанефтехима» в январе 2017 года. При этом, несмотря на очевидное давление налоговиков, в первом полугодии 2018 года АК ВНЗМ увеличило прибыль до 111,4 млн рублей. Правда, ФНС может в теории обвинить компанию в занижении прибыли и уходе от налогов, учитывая, что уже минимум две ее «дочки» пошли, по требованию налоговиков, с молотка.

Налоговики в 2018 году потребовали привлечь к субсидиарной ответственности Бикмухаметова (на фото — справа) и бывших руководителей «дочки» на 300 млн рублей. Фото vnzm.ru

Как казахи купили бывший актив «Альфа-банка», а потом открестились от него

В стадии ликвидации пребывает и находящийся на шестом месте в «долговом рейтинге» «Реального времени» ОАО «АФ Банк», задолжавший 81,5 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на неуплаченный налог на прибыль (63 млн рублей).

Принадлежащий казахстанской небанковской финансовой организации «Астана-Финанс» банк пал жертвой, цитируем, «высокорискованной кредитной политики», размещая денежные средства в низкокачественные активы. И в 2014 году у «АФ Банка» отозвали лицензию.

По сведениям казахстанской прессы, изначально «Астана Финанс» создавалась как госкомпания для развития Акмолинской специализированной экономической зоны, затем перешла в частные руки и стала владеть активами в банковском, лизинговом и страховом секторах. В 2007 году казахи приобрели более 99% акций «Альфа-Банк Башкортостана».

Подвели «варягов» неосторожность и кризис 2008—2009 года, после которого «Астана-Финанс» стала третьим по счету крупным финансовым институтом Казахстана, объявившим о своем банкротстве. «Дочки» были переданы в госфонд «Самрук-Казына», а экс-руководителей обвинили в хищении (их арестовали, но потом отпустили). К 2010 году на АФ лежали долги порядка $2 млрд. А в уфимской «дочке», ставшей банкротом, обнаружили недостачу на 1,3 млрд рублей.

Казахстанцы спасать бывший свой банк отказались, возмутившись, что Центробанк «поздно отреагировал на проблемы «АФ Банка». Обязательства его перед вкладчиками оценили в 3 млрд рублей. С тех пор его имущество вяло распродается, в январе 2019 года на продажу выставили бывший уфимский офис банка — за 215,5 млн рублей, вдвое дороже начальной цены.

К 2010 году на АФ лежали долги порядка $2 млрд. А в уфимской «дочке», ставшей банкротом, обнаружили недостачу на 1,3 млн рублей. Фото novostibankrotstva.ru

Как башкирский бизнесмен «необдуманно» купил сеть АЗС за 500 тыс. рублей

Примерно столько же налоговикам — 80,8 млн рублей — задолжало ООО «Нефтепродуктресурс». Это ООО — бывший оператор сети АЗС «Интеграл» упомянутого выше Альфата Назмиева, управлявший 17 заправочными станциями в Башкортостане и рискнувший задолжать Сбербанку 128 млн рублей. Компания объявила о своей несостоятельности в 2016 году. В 2015 году оператора переоформили на физлицо Руслана Нуриева.

На сам «Интеграл», который формально не имел отношения к «Нефтепродуктсервису», Сбербанк на пару с небезызвестным нам «Рост-банком» тоже подал в суд на банкротство. Рыночную стоимость сети АЗС оценили в 700 млн рублей. В 2017 году выяснилось, что Нуриев (так он утверждал) приобрел сеть заправок, будучи введенным в заблуждение о финансовом положении компании. Правда, это заявление вызывало недоверие хотя бы фактом суммы, за которую сеть была приобретена — какие-то… 500 тыс. рублей. В мае 2017 года «Нефтепродуктсервис» был признан банкротом.

В 2018 году, как сообщало «Реальное время», уральский банк Сбербанка выставил на продажу за 100 млн рублей семь заправок «Интеграла» (сравните с полумиллионом рублей, уплаченным за все 17!).

Как уфимского застройщика подкосили храм, налоговики и «неэффективное управление»

На девятом месте по величине налоговой задолженности расположилась еще одна обанкротившаяся строительная компания — АО «Строитель». На ней «повисло» 70 млн рублей (включая 16 млн рублей земельного налога). «Строитель» до 2016 года был крупным уфимским застройщиком, который считали аффилированным с семьей бывшего президента ТПП РБ Азата Фазлыева. Инициировало банкротство небольшое ООО «Компания «Потенциал» из-за 300 тыс. рублей.

К тому моменту «Строитель» возводил в башкирской столице многоквартирные дома на улицах Глинки, 5, Ферина, 15/1 (оба в микрорайоне Инорс) и Летчиков, 2/1 (Затон). Стоимость чистых активов компании превышала 100 млн рублей. Но при этом порядка 80 млн рублей АО «Строитель» успело задолжать как раз налоговикам и Пенсионному фонду. Причиной банкротства назвали «неэффективное управление предприятием».

Поводом мог стать и скандал 2014 года, когда компанию атаковали уфимские власти за «самовольную постройку высотки на территории Уфимского храма», из-за которого из компании пришлось уйти основному акционеру Марку Пашковскому и ряду специалистов. Активы перешли, «по слухам», Азату Фазлыеву. Но после обвинения в уклонении «Строителя» от уплаты налогов эти активы оказались обречены.

Из-за самовольной постройки высотки на территории Уфимского храма из компании пришлось уйти основному акционеру Марку Пашковскому и ряду специалистов. Фото Дмитрия Колпакова (kommersant.ru)

Летом прошлого года стало известно, что с дольщиками умирающего АО «Строитель» расплатятся передачей квартир в Затоне (на ул. Летчиков). Сумма долга компании перед дольщиками превышает налоговые долги и составляет 265,6 млн рублей.



Как Ишимбайский завод остался банкротом, задолжав только по зарплате 50 млн рублей

Десятку крупнейших должников Башкортостана замыкает «Ишимбайский машиностроительный завод», задолжавший в бюджеты всех уровней 56,5 млн рублей.

Одно из старейших в России машиностроительных предприятий в области производства нефтепромыслового оборудования было признано банкротом в 2015 году. Причем, в отличие от большинства «коллег» по долговому рейтингу, инициировало банкротство само предприятие, входившее в группу «Кунгур». К тому моменту завод задолжал кредиторам сотни миллионов рублей, из них лишь 40,7 млн рублей — налоговикам.

Крупнейшим кредитором оказался вновь Сбербанк, оценивший впоследствии свои требования в 770 млн рублей (в залоге у банка было имущество лишь на 118,6 млн рублей). Убыток ИМЗ в первом полугодии 2015 года увеличился с 14,2 до 100,4 млн рублей.

В 2017 году тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов обвинил руководство ИМЗ в невыплате зарплаты (более 9 млн рублей). Осенью того же года имущество завода выставили на торги, оценив их всего в 106,7 млн рублей, при рыночной стоимости в 144,6 млн рублей. Естественно, с работниками расплачиваться все эти годы было нечем. К весне 2018 года только зарплатные долги перед оказавшимися на улице 400 работниками уже оценивались в 50 млн рублей.

Напомним, Радий Хабиров, придя в октябре прошлого года в регион в статусе врио главы, обратил внимание на банкротящиеся компании. Так, он поручил спасти издательство «Башкортостан», которое имело дебиторскую задолженность в 49,8 млн рублей и кредиторскую — в размере 385,5 млн рублей. В итоге кредиторы пошли навстречу Хабирову и приостановили процедуру банкротства.

Налоговая задолженность башкирских компаний

№ Наименование организации Всего Акцизы, всего Водный налог Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 369.303.254,61 2.321,85 488,55 2 ОАО «УФИМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД-СВЕТ» 335.619.380,48 288.197,49 14.011,32 3 АО «ИНТЕГРАЛ» 108.898.935,25 4 ООО«УЗДЭУ АВТО-УФА» 102.250.694,92 5 ЗАО «УФИМСКАЯ МОНТАЖНАЯ ФИРМА №1 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» 89.467.253,29 6 ОАО «АФ БАНК» 81.530.985,72 7 ООО «НЕФТЕПРОДУКТРЕСУРС» 80.879.105,19 3.246,32 8 ООО «СТЕРЛИТАМАК-1 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» 79.450.109,69 9 АО «СТРОИТЕЛЬ» 69.358.400,37