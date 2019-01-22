Сидякин и Мустафин прибыли в Казань изучить благоустройство общественных пространств

В Казань с официальным визитом прибыли руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин и мэр Уфы Ульфат Мустафин для изучения опыта столицы Татарстана по благоустройству общественных пространств.

«Для меня отношения, которые складываются у Уфы с Казанью, Башкортостана с Татарстаном, имеют особое значение. Мы всегда относились с большим уважением к руководству республики и города, к Татарстану. Многое сделано, что является примером не только для Башкортостана, но и России в целом», — сказал Сидякин на встрече с руководством Казани.

После мэр Казани и помощник президента РТ Наталия Фишман рассказали гостям о благоустройстве Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Уфимская делегация осмотрела бульвар «Белые цветы» на ул. Абсалямова и Горкинско-Ометьевский лес. Также гости осмотрят другие городские парки, побывают на Кремлевской набережной и в Старо-Татарской слободе.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Мустафину к следующему году активнее поработать над новогодним оформлением города.

«Моя личная просьба или поручение. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января. Нужно начинать работать прямо сейчас», — обратился к градоначальнику столицы Башкирии Хабиров.