«Флот РТ» купит два речных судна на воздушной подушке

Они будут регулярно работать в направлении Камского Устья

Фото: Динар Фатыхов

Речная компания Татарстана АО «Флот РТ» до конца года купит два речных судна на воздушной подушке. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Марат Хисамутдинов на пленарном заседании 4-й Всероссийской деловой конференции «Реки. Круизы. Маршруты».

Новые судна будут регулярно работать в направлении Камского Устья.

Всего компании насчитывает 22 речных судна. С начала навигации «Флот РТ» перевез 84 тыс. человек до Свияжска и 60 тыс. пассажиров до Болгара, сообщил гендиректор Роман Лизалин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что до 2029 года компания планирует приобрести новые суда разных типов: специальные суда на воздушной подушке для внутренних маршрутов, современные теплоходы большой вместимости, суда для зимних перевозок между Казанью и Верхним Услоном, а также круизное судно и буксир.

Луиза Игнатьева