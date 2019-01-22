Салават Хусаинов предложил уфимским чиновникам прогуляться в снегопад

Заместить мэра Уфы по благоустройству и ЖКХ Салават Хусаинов обратился к главам районов с предложением о прогулке по городу во время снегопада. Об этом он заявил на оперативном совещании в горадминистрации 22 января.

Таким образом Хусаинов намерен узнать у чиновников «на месте» качество работы коммунальных служб, в том числе как проходит уборка территории на улицах.

«Внимательно посмотрите остановки и тротуары, убедитесь, как мы с вами убираемся», — заявил он.

В настоящее время в связи с продолжающимся снегопадом коммунальные службы Уфы перешли на усиленный режим работы. На текущий момент на улицах города работает 297 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих, на дворовых территориях задействовано 856 дворников, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее из-за снегопада был ограничен въезд грузового транспорта в Уфу.