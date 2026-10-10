Более трети казанцев рассматривают ручной труд как подработку

Отношение к рабочим специальностям за последние десять лет улучшилось у 46,5% жителей Казани

Фото: Мария Зверева

Отношение к рабочим специальностям за последние десять лет улучшилось у 46,5% жителей Казани. К таким выводам пришли аналитики по итогам исследования компании HONOR.

При этом 36,3% опрошенных рассматривают ручной труд как подработку и только 16,9% — как основную занятость. Интерес к ручному труду как к основной работе среди людей со средним образованием почти втрое выше, чем среди бакалавров (29,9% против 10,3%).

Главными барьерами для смены профессии остаются неготовность к физической нагрузке (27,7%) и риски для здоровья (24,5%). При этом 37,7% родственников опасаются за здоровье близких, выбирающих такую работу, а 25,7% — за риск травм. Для 46,4% опрошенных решающим фактором одобрения со стороны семьи стали бы гарантии безопасности.

Треть казанцев считают работу руками престижной, еще 46,6% оценивают это в зависимости от условий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди желающих сменить сферу 44,6% рассматривают ручной труд как дополнительный заработок без отказа от основной работы. Финансовые обязательства сдерживают 16% желающих, а 39,9% хотят перемен, но пока не решаются.

Наибольший интерес у горожан вызывают пищевая промышленность (32,7%), строительство (24,7%) и швейное производство (20,4%). Металлообработка привлекает 7,1%, но именно в этой сфере самый высокий запрос на стажировки — 37,2%.

Профессия электрогазосварщика вошла в топ-5 желаемых для пробы наряду с поваром, швеей, маляром-штукатуром и автомехаником. При этом 71,9% респондентов знают, кто такой стропальщик, но лишь 3% — кто такой арборист.

Отметим, что ранее стало известно, что количество вакансий для IT-специалистов в России сократилось на 32% за год. Эксперты сообщают о продолжающейся перестройке кадрового спроса.

Зульфат Шафигуллин