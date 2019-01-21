Ставший источником смога карьер в башкирском Сибае подтопят в течение 40 дней

Сибайский карьер в Башкирии, окислительные процессы в котором стали причиной загрязнения воздуха, будет подтоплен в течение 40 дней.

«Эти меры позволят нам купировать процесс и остановить его» — сказал глава городской администрации Рустем Афзалов на встрече с местными жителями.

По его словам, решение о подтоплении было принято с учетом мнения экспертов научно-исследовательских проектных институтов и специализированных организаций.



В свою очередь директор Сибайского филиала Учалинского док Яудат Биккинов сообщил, что после того, как процесс окисления руды будет остановлен, воду откачают, передает «Интерфакс».

По данным регионального ГУ МЧС, на южном борту Сибайского карьера из подземных выработок пробурены три скважины длиной 40 м и диаметром 110 мм для подачи воды в очаг окислительного процесса. Кроме того, осуществлена прокладка трубопровода диаметром 159 мм на глубине 469 метров для подачи заиловочной смеси.

Напомним, что сегодня передвижные лаборатории вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе Сибая.