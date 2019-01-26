«Башмилк» снова напрашивается на молоко: башкиры затевают мегапереработку в Татарстане

Правда, агрохолдинг не может определиться с местом «прописки» и схемой привлечения денег на строительство

Башкирский агрохолдинг «Башмилк», выросший из региональной торгово-сбытовой компании ЕДОК, нацелился на строительство гигантского молокоперерабатывающего завода в Татарстане. Бенефициар агрохолдинга Александр Никитин в интервью специализированному молочному порталу The Dairy News заявил, что в ближайшие 2 года намерен построить в республике завод проектной мощностью 2 тысячи тонн в сутки. Это смелое заявление взбудоражило участников отечественного молочного рынка — два крупнейших в стране молочных завода перерабатывают всего по 800 тонн молока в сутки. Подробности — в материале «Реального времени».

Второй заход «Башмилка»

В раздробленную молочную отрасль Татарстана продолжают заходить российские инвесторы. Очередная заявка последовала от башкирского агрохолдинга «Башмилк», который входит в топ-20 крупнейших переработчиков молока России и развивает бренды «Край курая» и «Честное коровье». Как уже рассказывало «Реальное время», «Башмилк» претендовал на покупку Казанского молочного комбината, но из-за недостаточных банковских гарантий проиграл конкурентную борьбу удмуртскому холдингу «КОМОС Групп».

Бенефициар агрохолдинга Александр Никитин в позавчерашнем интервью специализированному интернет-порталу The Dairy News заявил, что в ближайшие 2 года намерен построить в Татарстане завод проектной мощностью 2 тысячи тонн (в сутки, — прим. ред.). По его словам, «компания не готова развиваться в Московском регионе», а «в планах, скорее Татарстан и Башкортостан». Именно здесь компания видит необходимость сосредоточить инвестиции в переработку молока. По его словам, сейчас в структуру агрохолдинга входят три предприятия — башкирские «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», а также «Сабинский молочный комбинат», выкупленный год назад у «Татагролизинга». На этих трех площадках «Башмилк» перерабатывает около 400 тонн, утверждает Никитин, но предприятия загружены «всего на 45—50 процентов».

«Потенциальное развитие мы видим в имеющихся трех площадках: там планируем вдвое увеличить объем переработки, — рассказал он. — Кроме того, намерены запустить новый завод и вплотную заняться производством сыров». Но основным инвестиционным проектом Никитин назвал завод по переработке молока в Татарстане.

Сергей Димитриев рассказывал журналистам, что переговоры о строительстве молочного комбината «Башмилк» ведутся с муниципальными властями Кукморского района. Фото kukmor.tatarstan.ru



Без определенного места жительства

Главная интрига суперпроекта заключается в том, что он пока не привязан к конкретной местности. Хотя еще в конце прошлого года глава Кукморского района Сергей Димитриев рассказывал журналистам, что переговоры о строительстве молочного комбината «Башмилк» ведутся с муниципальными властями района. По его словам, башкирские инвесторы изначально изъявили готовность разместить завод на территории промышленного парка «Кукмор» и обсуждали возможность стать его резидентами. Димитриев подтверждал, что речь идет о мощности производства 2 тысячи тонн в сутки, то есть обсуждалось строительство крупнейшего по европейским меркам завода. Впрочем, эти намерения до сих пор не закреплены Минсельхозом РТ, из-за чего, видимо, в самой компании воздерживаются от детальных комментариев для прессы.

Говоря о будущем предприятии, Александр Никитин сообщил, что это будет «завод глубокой переработки сыворотки, производство сыров и творога», но изучение опыта реализации подобных проектов все еще изучается. Председатель совета директора «Башмилка» Динар Галиев добавляет в том же интервью, что «потребуется время, чтобы пройти все этапы согласований, чем мы активно занимаемся: общаемся с иностранными коллегами, поддерживаем контакт с нашими министерствами по этому поводу». Однако точные сроки окончания обсуждений руководством «Башмилка» не называются.

Откуда инвестиции

Отсюда не определены и объемы инвестиций в проект, и источники их привлечения. Участники молочного рынка в один голос утверждают: если замахиваться на ежедневную переработку 2 тысяч тонн, необходимо иметь гарантии финансирования в объеме не менее 10 млрд рублей. «Возведение подобных заводов отвечает общемировой практике, где взят тренд на создание перерабатывающих мощностей в 3 и даже 4 тысячи тонн в сутки. Но самая нижняя граница необходимых инвестиций начинается от 10—12 млрд рублей», — отметил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. «Такие заводы обходятся в 20 млрд рублей», — считает Петр Дубянский, исполнительный директор «Северной нивы» (входит в ГК «Эконива-АПК Холдинг» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, который планирует строить завод по переработке молока мощностью в тысячу тонн в сутки).

Сможет ли компания их привлечь — вопрос. По данным «Спарк-Интефакса», по итогам 2017 года ООО «Агрохолдинг «Башмилк» получил выручку в 53,9 млн рублей, а чистую прибыль — в 3,3 млн рублей. Сабинский завод заработал чистую прибыль в 1,5 млн рублей. И хотя профессиональные игроки молочного рынка прямо не высказывают скепсиса по поводу фантастических масштабов, но некоторые нотки иронии в их комментариях проскальзывают. Так как два крупнейших в стране молочных завода — Лианозовский молочный комбинат «Вимм-Билль-Данн» и завод «Данон-Индустрия» в Подмосковье имеют проектную мощность 3,4 тыс. тонн, но по факту перерабатывают всего 800 тонн молока в сутки. Для сравнения, Казанский молочный комбинат ижевской группы «Комос групп» приблизится к рубежу в 900 тонн после завершения реконструкции к концу 2019-го — началу 2020 года. Остальные молкомбинаты работают на значительно меньших «оборотах», перерабатывая от 300 до 600 тонн в сутки.

Беспокойство вызывает тот факт, что переработчик не закупает сырое цельное молоко у местных подворий и хозяйств, а завозит молоко из других регионов. Фото saby.tatarstan.ru



Ставка на господдержку

При реализации этого проекта «Башмилк» рассчитывает на господдержку. Правда, до сих пор подобными инструментами компания не пользовалась. «К сожалению, у нас пока не получилось задействовать ни один из механизмов господдержки, кроме субсидирования процентной ставки на оборотные средства. Сейчас, с реализацией нового проекта, ожидаем инвестиционных средств с минимальной процентной ставкой. Именно по переработке, потому что на нее до сегодняшнего дня никаких запланированных денег из бюджета Российской Федерации не выделялось. Ожидаем, что в 2019 году что-то изменится в этом направлении. Понимание необходимости вложений в переработку есть и на уровне регионов: там начинают предлагать варианты поддержки из регионального бюджета. Так, Московская область предлагает 20 процентов CAPEX именно для переработки, в Татарстане тоже готовы. Думаю, что и здесь, в Башкирии, произойдут позитивные изменения», — говорит Александр Никитин.

Между тем в администрации Сабинского района, которым, как известно, руководит Раис Минниханов, не в восторге от темпов развития «Сабинского молочного комбината», ставшего правопреемником «Сабинского масло-сыродельного завода» ВАМИНа. Прежде всего, беспокойство сабинцев вызывает тот факт, что переработчик не закупает сырое цельное молоко у местных подворий и хозяйств, а завозит сырье из других регионов. Правда, сельхозпроизводители не страдают от этого, так как продают молоко «Комос групп», Касымовскому молкомбинату в Высокой Горе.

По словам представителя администрации, сельчане не чувствуют заинтересованности «Башмилка» в их поставках, а само предприятие недозагружено. «До его прихода Сабинский завод находился в аренде у питерской компании. Но при продаже им выставили такой счет, что они ушли. Теперь купили комбинат в Пермском крае и вряд ли вернутся», — рассказал собеседник «Реального времени».

Потребление молока в России падает

«Если абстрагироваться от ситуации, то строительство завода такой мощности соответствует общемировым тенденциям. Действительно, производство молока и молочной продукции укрупняется, строятся тысячники. Сейчас крупные заводы в Германии и Северной Америки перерабатывают 3-4 тысяч тонн в сутки. Другой вопрос — наша действительность. Уровень потребления молочной продукции в России не очень большой. У нас есть значительный объем импортозамещения плюс хороший экспортный потенциал», — оценил перспективы нового производства исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая считает, что «несмотря на сложности, молочная отрасль все равно остается инвестиционно привлекательной. В первую очередь этому способствуют меры, принимаемые государством, особенно после введения отдельных экономических защитных мер в связи с санкциями. Более того, в настоящее время обсуждается и идет работа по внедрению отдельных мер поддержки для особо уязвимых направлений молочной отрасли — производства сухих продуктов, детского питания, модернизации очистных сооружений. Многие региональные власти вводят дополнительные меры поддержки как производителей, так и переработчиков молока. Многие молокоперерабатывающие предприятия запустили механизм модернизации производства. Татарстан здесь не исключение».