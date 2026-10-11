Счетная палата предложила облагать хамон и прошутто НДС по ставке 22%

В настоящее время такие продукты входят в перечень товаров, облагаемых налогом по ставке 10%

Фото: Сергей Козлов

Счетная палата России выступила с предложением вывести хамон, прошутто и другие деликатесы из-под действия льготного НДС. Об этом сообщает РБК. В настоящее время такие продукты входят в перечень товаров, облагаемых налогом по ставке 10%.

«По нашему мнению, такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, мидии, хамон, прошутто и тому подобные, должны облагаться НДС по ставке 22%», — рассказал представитель ведомства.

Собеседник издания отметил, что деликатесы попали в льготный список в начале 2000-х. За прошедшее время рынок сильно изменился, а действующий перечень уже не соответствует современным экономическим реалиям.



Дмитрий Зайцев