Спорт на БСТ: закрытие или оптимизация?

Главный телеканал Башкортостана теперь работает по новым правилам

На днях бывший начальник спортивной редакции БСТ Максим Балобанов сообщил об изменениях, которые затронут освещение спорта на главном телеканале республики. По его словам, редакция, которая была создана еще в 2003 году, с 21 января перестала существовать и теперь для спорта на БСТ наступают нелегкие времена. Многие в Башкирии связали эту новость с редакционной политикой Рустама Зарафутдинова, нынешнего генерального директора БСТ, который пришел на телеканал весной 2017 года. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Всем правят рейтинги — а спорт их не дает»

Максим Балобанов возглавлял спортредакцию БСТ в те годы, когда громкие спортивные события в Башкортостане шли одно за другим: чемпионат Европы по биатлону, чемпионат мира по мотогонкам на льду, различные хоккейные международные турниры. В последние годы главным куратором спортивного эфира была Роза Хабибуллина, при которой в сетке телеканала регулярно стали появляться как целые циклы программ, вроде «Легенд спорта», так и ток-шоу, например, «Спортбар», где ведущие спортсмены и журналисты региона в непринужденной обстановке общались на самые различные темы.

«Сейчас наступила так называемая оптимизация, — рассказывает в своей колонке Максим. — К сожалению, в последнее время она проходит в республиканских средствах массовой информации, прежде всего, через уменьшение количества спортивных материалов, сокращение штата профильных журналистов. Примеров достаточно.

С понедельника, 21 января, некогда славная редакция спортивных программ БСТ перестала существовать. Ее корреспонденты переведены в новостной отдел. Судя по всему, значительно уменьшится количество спортивных сюжетов в информационных выпусках, а отраслевые передачи и вовсе закроются. При этом, конечно, популярные хоккейные трансляции никто трогать не будет.

Всем правят рейтинги. А их на том же телевидении проще получать через криминальные новости, скандальные расследования. Спорт, который главным образом несет социальную нагрузку, давать приличные цифры, увы, не может», — констатирует Балобанов.

Максим Балобанов: «Всем правят рейтинги. А их на том же телевидении проще получать через криминальные новости, скандальные расследования. Спорт, который главным образом несет социальную нагрузку, давать приличные цифры, увы, не может». Фото vk.com



Почему спортивная редакция перестала существовать на башкирском ВГТРК?



Многие в Уфе данную новость связали с деятельностью Рустама Зарафутдинова, нынешнего генерального директора БСТ, который пришел на телеканал весной 2017 года. Зарафутдинов — один из самых узнаваемых персонажей местного телевещания: 4 года он вел новости на телеканале «Вся Уфа», затем — на ВГТРК «Башкортостан», откуда ушел после десяти лет работы в качестве главного редактора и заместителя директора филиала.

Спортивная редакция на ГТРК «Башкортостан» действовала около двух лет в 2012—2013 годы. Это было еще в то время, когда в состав ВГТРК входил спортивный канал «Россия 2», который в ноябре 2015 года был переформатирован («кнопка» была отдана «Матч ТВ»). Как только прекратила существование «Россия 2», прекратила свою деятельность и спортивная редакция.

Наш источник в ГТРК заявил, что «тот процесс был неизбежен» и, более того, «необходим» — давая понять, что нынешние события имеют схожий характер.

— Спортивная редакция на телеканале, по сути, занималась тем, что забивала хронометраж. Потому что интересных событий в Башкортостане объективно не так много. Основную массу, так или иначе, составляли полулюбительские соревнования, или вовсе те, что принято называть «на первенство водокачки». «Салават Юлаев» играет не круглый год и тащить за собой спортивный интерес в республике так или иначе не мог. Когда была «Россия 2», ГТРК предоставляла своему зрителю шесть коротких выпусков в неделю по 3 минуты и один итоговый получасовой. Но даже их, где были сюжеты о «Салавате Юлаеве», было не так интересно смотреть. Потому что зачастую приходилось рассказывать в выходной о матче, который проходил в начале недели, — рассказал собеседник «Реального времени».

Вайсфельд мог делать рейтинги, а БК «Уфимец» — уже нет



Спортивная редакция ГТРК состояла из двух человек. После ее закрытия некоторые журналисты холдинга еще продолжали делать спортивные программы на той же «России 24», но, по сути, уже на добровольных началах в свободное от работы время. Когда гостем программы становился, например, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, то она была интересна даже за пределами Башкирии. Но увлечь зрителя, скажем, сюжетами о баскетбольном клубе «Уфимец» уже не получалось. В прошлом сезоне на ГТРК еще выходила программа о «Салавате Юлаеве», в теле которой, например, однажды вышел резонансный сюжет про плохой маркетинг клуба. В этом же году ГТРК освещает только резонансные спортивные события в рамках основного выпуска новостей. Конечно, при таком раскладе страдает массовый спорт, потому что о нем телеэфир практически молчит, да и интересных сюжетов по этой тематике уже нет. Теперь спорт если и освещается на телеканале, то через призму общественно-политической повестки.

Когда гостем программы становился, например, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, то она была интересна даже за пределами Башкирии. Фото bashinform.ru

Ситуация с БСТ отличается тем, что и количество сотрудников в спортивной редакции на главном телеканале республики было выше, и прямые трансляции хоккейных матчей проходят именно там. По сути, для того, чтобы делать хоккейный продукт, отдельная редакция не нужна, а операторские и продюсерские группы получают деньги от телеканалов КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, Матч ТВ, которые входят в холдинг «Газпром Медиа». Да, БСТ предоставляет комментаторов и предматчевую студию, но тот же комментатор Азамат Муратов не является частью спортивной редакции с юридической точки зрения.



Кстати, когда Зарафутдинов возглавил БСТ, приключилась любопытная история. В прошлом сезоне КХЛ в концовке второго периода матча «Амур» — «Салават Юлаев» Азамат критично оценил игру уфимской команды и покинул комментаторскую, не дожидаясь окончания периода. Тогда гендиректор БСТ прокомментировал инцидент так:

— Мы очень дорожим репутацией своего телеканала как одного из лучших в стране в плане организации трансляций спортивных мероприятий. Разумеется, мы вместе со всей республикой искренне болеем за нашу уфимскую хоккейную дружину и переживаем, когда ее преследуют неудачи. Но при этом главный телеканал Башкортостана придерживается общепринятого цехового правила — спортивному комментатору не следует позволять себе в эфире крайне эмоциональные критические высказывания и действия. Поэтому мною принято решение временно отстранить Азамата Муратова от работы в спортивном эфире телеканала БСТ. Полагаю, и руководству холдинга, и самому комментатору требуется некоторое время для того, чтобы проанализировать случившийся инцидент и не допустить в дальнейшем повторения подобных ситуаций.

Муратов в соцсетях отметил, что «такую дисквалификацию он принимает». Позже комментатор безболезненно вернулся к своей деятельности и продолжил комментировать матчи «Салавата Юлаева».

Азамат Муратов был временно отстранен от работы в спортивном эфире, но позже вернулся к своей деятельности и продолжил комментировать матчи «Салавата Юлаева». Фото vk.com/azamatmuratov

Зарафутдинов: «Спортивная редакция никуда не пропала, а изменения начались еще осенью»



За комментарием по нынешней ситуации «Реальное время» обратилось напрямую к директору БСТ.

— Вы можете приехать и посмотреть – наша спортивная редакция в Уфе как работала, так и продолжает свою работу. Даже мысли не было о том, чтобы расформировать людей, которые делают спорт на БСТ, — рассказал Рустам Зарафутдинов. — Не готов комментировать видение ситуации со стороны того же Максима Балобанова, уважаемого мной человека и журналиста, но я вам как директор государственной телерадиокомпании «Башкортостан» заявляю, что спортивная редакция как была, так и остается с нами. Новостные спортивные сюжеты и программы как выходили, так и будут продолжать выходить. Единственное изменение, которое произошло в работе спортивной редакции, — это то, что с нынешнего понедельника все ее сотрудники привлекаются к созданию, съемкам и монтажу других программ на телеканале БСТ.

— Почему было принято такое решение?

— Это процесс, который происходит совершенно закономерно, и ничего сверхъестественного в этом нет. Плюс ко всему мы начали с понедельника менять сетку вещания. Когда мы меняли сетку прошедшей осенью, никакого внимания к этой теме почему-то не было. Мы закрывали часть программ, часть программ открывали. Поэтому мне непонятны эти слухи, сплетни и домыслы.

Ситуация банальна: внесены изменения в работу редакции, изменена сетка вещания. Отмечу, что не только спортивной редакции, но и других отделов. Вот и все. Такой процесс на радио или телевидении происходит постоянно. Это перманентная история, потому что современным электронным СМИ, чтобы быть конкурентными на рынке, нужно быть мобильными и гибкими. В том числе и с точки зрения распределения внутренних ресурсов.

— Расскажите, чем именно дополнительно придется заниматься сотрудникам спортивной редакции.

— Назовем это так — у них добавились обязанности. У сотрудников других отделов тоже добавились новые обязанности. Ничего сверхъестественного. Сотрудников спортредакции и было не так много, но мы всех их уважаем и ценим как высококлассных специалистов. Большинство из них пришли в спортивную тематику из обычной информационной журналистики. Они и ранее постоянно привлекались к работе не только в спорте, но и в рамках редакции информационных программ. В частности, главный редактор спортивного отдела Роза Хабибуллина имеет опыт работы в качестве шеф-редактора новостей. Она долгое время возглавляла и спортивную редакцию, и занималась работой в ежедневных выпусках новостей по различным тематикам. В этом плане никаких революций нет.

— То есть Роза Хабибуллина продолжает курировать спорт на БСТ?

— Конечно.

«Даже мысли не было о том, чтобы расформировать людей, которые делают спорт на БСТ», — говорит Рустам Зарафутдинов. Фото gorobzor.ru

— Можете привести конкретный пример дополнительных обязанностей, допустим, технических сотрудников.

— Например, будет увеличен объем информации на двух языках, выходящей бегущей строкой. Если раньше бегущая строка выходила три раза в день и только на русском, то теперь информация будет идти в гораздо большем объеме, но еще и на башкирском.

Также будет проведена работа по титрованию цикловых телепрограмм: в передачах на русском языке появятся титры на башкирском, и наоборот — в башкирских передачах будут титры с переводом на русский язык. Так мы планируем привлечь больше той аудитории, которая предпочитала смотреть программы на одном из языков. То есть русскоязычные зрители смогут понять, что показывают на телеканале, когда там идет передача на башкирском языке.

На телеканале поставлена задача сделать такие же титры и в информационных выпусках, а это достаточно сложная работа. Вот здесь и пригодятся знания сотрудников других редакций. В том числе спортивной.



«Эксперимент с хоккеем на башкирском языке признан успешным»



— БСТ в этом сезоне решил последовать примеру ТНВ, который стал транслировать хоккей на татарском языке. Вы довольны трансляциями на башкирском языке на телеканале «Курай»?

— Откровенно говоря, когда мы договаривались с КХЛ о том, что будем транслировать хоккей на башкирском языке на одном из каналов нашего холдинга, то еще не до конца понимали, что из этого получится, как воспримет эти трансляции аудитория. Тем более что в нынешней телевизионной журналистике стоит признать тотальный дефицит кадров. А еще сложнее было найти людей, способных сделать качественный спортивный контент на башкирском языке. По большому счету, люди, которые интересуются спортом, они часто им и живут. Умеют различать игроков, прекрасно ориентируются в статистике и так далее. Например, я этим похвастаться этим не могу. К сожалению, далек от того, чтобы назвать себя экспертом в спорте, хотя очень его люблю. И трансляции на БСТ и телеканале «Курай» мне нравятся.

Так вот, уже первые отзывы дали нам понять, что эксперимент с хоккеем на башкирском языке оказался успешным. Мы намерены приобрести права на его показ и в следующем сезоне.

Рустам Зарафутдинов: «Вместо «Спортбара» был открыт «Тайм-аут». Сейчас мы уже думаем, что с ним делать и не открыть ли нам другую программу. Не бывает программ, которые живут вечно». Фото vk.com/sportbst



— В эфире БСТ долгое время выходила программа «Спортбар», где гостями импровизированного спортивного бара были ведущие журналисты и спортсмены республики. Почему ее закрыли?

— Да, эта программа не выходит с осени прошлого года. Вместо «Спортбара» был открыт «Тайм-аут». Сейчас мы уже думаем, что с ним делать и не открыть ли нам другую программу. Не бывает программ, которые живут вечно. Нам не нужен вечный «Дом-2». Мы должны прислушиваться к мнению аудитории и смотреть, что важно и что актуально. Параллельно должны выполнять и некоторые государственные функции, потому что мы государственное предприятие. И работа с тем же башкирским языком — это для нас одно из ключевых направлений.

Я опять-таки не вижу в этом ничего особенного. Рабочий процесс. Никуда спорт с БСТ не пропадет. Просто мы растем эволюционно. Хотя, опять же, с поправкой, что это абсолютно нормально для нынешних СМИ и никакого ущемления спорта не будет. Кстати, когда мы закрыли «Спортбар», у меня никто не спрашивал: «Почему закрывается спортивная редакция?».

— На хоккейных трансляциях эта «оптимизация» никак не скажется?

— Абсолютно. Мы как транслировали хоккей, так и будем продолжать транслировать. По возможности мы показываем и волейбол, и баскетбол. К сожалению, нет возможности транслировать футбол. Но не потому, что у нас нет желания. Наоборот, мы с удовольствием показывали бы матчи ФК «Уфа» в полном объеме, но позиция РПЛ в этом году такова, что региональные вещатели такой возможности лишены. И с этим ничего не поделать.

— Была еще программа «Легенды спорта» …

— Эта программа цикловая. То есть ее закрытие вообще никак не связано с деятельностью редакции. Тем более на месте «Легенд спорта» появляются другие программы. Все спортивное, помимо трансляций, мы по-прежнему продолжим выпускать. Недавно мы завершили проект по следж-хоккею. Он будет претендовать на федеральный грант. Было много положительных отзывов. Подобные проекты планируются и в будущем, и от функции популяризации спорта мы тоже ни в коем случае не отказываемся.

Более того, телеканал БСТ — один из немногих крупных региональных вещателей, кто не отказался от спорта, кто сохраняет спорт. Но, к сожалению, понятие «спортивная редакция» на сегодняшний день довольно редкое в электронных СМИ, к коим мы себя причисляем. Тем не менее мы работаем, делаем передачи, сюжеты в новости и так далее. Рассказываем и про массовый спорт, и про детский, и про социальные активности, и про околоспорт. Не отказываемся ни от чего.

Рустам Зарафутдинов: «Современное телевидение не живет сезонностью и планированием, мы, скорее, больше озабочены проблемами перехода на цифровое вещание..." Фото bashinform.ru



— Можете тогда рассказать о каких-то спортивных проектах, которые точно выйдут на БСТ в этом году?

— Поймите правильно, современное телевидение не живет сезонностью и планированием, мы, скорее, больше озабочены проблемами перехода на цифровое вещание. Здесь нет, как в спорте, понятия «этот сезон» или «прошлый сезон». У нас немного иные факторы. Да, раньше было принято считать, что начало сезона на ТВ — это начало осени, конец сезона — это конец весны. Лето — это межсезонье. Сегодня ситуация изменилась. Из больших телевизоров вещание переходит в онлайн. Всем удобно смотреть нужную им программу в мобильных устройствах, у которых есть доступ к телевизионному контенту в любой точке земного шара. Зачастую люди уже даже не включают телевизор ради конкретного канала. Есть такое понятие, как «дачное телесмотрение», когда телевизоры постепенно переезжают из города на дачи. Поэтому летом мы тоже должны давать нашим зрителям интересный телевизионный продукт.

То же я могу сказать и о наших проектах в сфере спорта. У нас нет привязки к сезону хоккейному или футбольному. Мы будем круглогодично думать, как сделать лучше, как решить те или иные задачи по мере их поступления или появления каких-то идей. Мы во многом люди творческие, и от обсуждения какой-то идеи до ее реализации порой проходит очень мало времени. Если у людей из спортивной редакции будут интересные предложения по программам на этот год, то они обязательно появятся в эфире БСТ.