Хабиров: с того момента, как мир стал прозрачен, чиновники должны быть аккуратны со словами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров косвенно прокомментировал череду заявлений региональных чиновников, вызвавших возмущение граждан. Он объяснил, что чиновники должны следить за тем, что они говорят.

При этом руководитель республики убежден, что зачастую фразы вырваны из контекста и раздуты.

«С того момента, как мир стал прозрачен, чиновники должны быть аккуратны со словами. Я, когда провожу обучающие встречи с главами районов, говорю им, что если они вечером выпили, пусть не пишут ничего в соцсетях, потому что утром будет больно за это отвечать», — рассказал в интервью «Ведомостям» Хабиров.

Врио главы РБ подчеркнул, что ошибки периодически совершаются, но они не должны быть фатальными.

«Я стараюсь, чтобы не соцсети использовали меня, а чтобы я их использовал. Я из соцсетей получаю информацию и могу через них продавливать сигналы, рассказывать, как действую и почему», — добавил «башлык».

Напомним, что за последнее время в России разгорелись несколько скандалов, связанных с высказываниями чиновников. Так, в Саратовской области министр труда рассказала о стабильных ценах на «макарошки». Ее коллега из Самарской области рекомендовала матерям-одиночкам заводить огороды, а главной звездой этого жанра стала экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких: она прославилась на всю страну фразой о том, что государство не обязано выделять деньги на молодежь, поскольку оно «не просило вас рожать».

