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Статистики рассказали о самых прибыльных специальностях в Башкирии

08:14, 21.01.2019
Статистики рассказали о самых прибыльных специальностях в Башкирии
Фото: pixabay.com

Самые большие зарплаты в Башкирии пришлись на производство кокса и нефтепродуктов. Об этом сообщили в Башкортостанстате по данным с января по ноябрь прошлого года.

Согласно информации ведомства, зарплата в этой сфере составляет в среднем 75 350 рублей в месяц. Далее идут работники, занятые добычей полезных ископаемых — 58 149 рублей. На третьем месте — специалисты, устроенные на производстве химических веществ и химических продуктов, — 48 261 рубль.

Меньше других в республике получают люди, работающие на предприятиях по производству кожи и изделий из кожи — 13 045 рублей.

В целом средняя зарплата по итогам 11 месяцев прошлого года в Башкирии составила 32 405 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в Башкирии сократилась на 135 млн рублей.

ЭкономикаФинансы Башкортостан
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