37% покупателей на маркетплейсах не доверяют продавцам-ИП

Главными опасениями остаются покупка подделки и сложности с возвратом брака

Фото: Динар Фатыхов

Около 37% покупателей на маркетплейсах не доверяют индивидуальным предпринимателям, считая их фактором риска. По данным MAR CONSULT, 57% пользователей снижают доверие, если наименование продавца скрыто, а 49% — если нет прямого телефона или электронной почты.

Напомним, с 1 сентября 2026 года на маркетплейсах вступило в силу требование указывать полные реквизиты продавцов.

Главными опасениями остаются покупка подделки (37%) и сложности с возвратом брака (36%). При этом 56% покупателей вообще не обращают внимания на продавца при оформлении заказа, хотя 71% считает, что раскрытие информации повышает доверие к площадке в целом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Треть опрошенных (31%) возлагает ответственность за проблемы с товаром на сам маркетплейс, еще 31% — на обе стороны. Половина респондентов готова пожаловаться в Роспотребнадзор, если площадка скроет контакты продавца.

По словам основателя MAR CONSULT Дмитрия Шиманова, обязательное раскрытие реквизитов переводит сделку из «серой зоны» в правовое поле и снижает риски столкновения с контрафактом. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 октября для маркетплейсов начал действовать ряд правил в пользу покупателей.

Зульфат Шафигуллин