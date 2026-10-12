Татарстан за пять лет привлек 64 млрд рублей от ФРП на 126 проектов
Лидерами по объему поддержки стали Набережные Челны (35,5 млрд), Елабуга (13,5 млрд) и Казань (3,5 млрд)
Татарстан за пять лет привлек 64 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на 126 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ.
Лидерами по объему поддержки стали Набережные Челны (35,5 млрд), Елабуга (13,5 млрд) и Казань (3,5 млрд).
Минпромторг РТ намерен обеспечить присутствие ФРП во всех муниципалитетах республики. В рамках софинансирования федеральный фонд предоставляет 90% средств, региональный — 10%.
Напомним, ранее стало известно, что ФРП увеличил максимальную сумму совместного займа с региональным фондом Татарстана с 200 млн до 300 млн рублей. С чем связаны такие изменения — подробнее можно ознакомиться в материале «Реального времени».
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