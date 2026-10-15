В Казани на бизнес-фестивале «Локальный код» обсудят развитие татарских брендов

Предприниматели и эксперты поговорят о масштабировании компаний, внедрении ИИ и отражении культурного кода Татарстана в современных продуктах

Фото: пресс-служба оргкомитета «Локальный код»

22 октября в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет федеральный бизнес-фестиваль Т-Банка «Локальный код». Он направлен на исследование локального бизнеса, поддержку и развитие деловой активности в регионах. Более 20 основателей и руководителей компаний, экспертов и представителей власти обсудят, как развивать бизнес в регионе и выходить на новые рынки.

Одна из тем программы — роль национальной идентичности в бизнесе. Создатели брендов в сфере гастрономии, моды, дизайна и архитектуры поговорят о том, как культура Татарстана отражается в их продуктах, где проходит граница между культурным кодом и маркетингом и как сохранить связь с регионом при расширении бизнеса.

В обсуждении примут участие основательница и креативный директор Nude Story Алина Камалова, основатель дизайнерской студии «Яратам» Петр Сафиуллин, основатель гастрохолдинга Atalar Раис Валеев, руководитель мультимедиастудии Formate и фестиваля НУР Рашид Османов и основатель YOUR YOOL Татьяна Черногузова.

пресс-служба оргкомитета «Локальный код»

Отдельные дискуссии посвятят технологиям и стратегиям роста. Эксперты разберут, для каких задач бизнеса подходит искусственный интеллект, что мешает переходить от пилотных проектов к повседневному использованию и как оценивать экономический эффект. Также участники обсудят открытие собственных точек, запуск франшизы, выход на маркетплейсы и развитие партнерств — возможности и ограничения каждого подхода.

Среди спикеров фестиваля — директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев, сооснователь агентства SETTERS Евгений Давыдов, основатель и CEO агентства bQ Group Дмитрий Бескромный, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро и другие.

На площадке будут работать зоны делового нетворкинга и экспресс-консультаций для предпринимателей. После деловой программы выступят ILGIZ × MALSI MUSIC — с живым вокалом, электронной музыкой и татарскими сэмплами.

Сбор гостей — 22 октября в 15:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Экспедиция «Локальный код» уже охватила несколько регионов: во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге прошли бизнес-фестивали, которые посетили более 7 000 предпринимателей. В Красноярске, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Уфе состоялись локальные нетворкинг-встречи и спортивные мероприятия. Следующий этап маршрута — Казань, а завершится экспедиция в Краснодаре.