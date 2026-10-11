Работодатели Татарстана направили более 3,6 млн приглашений на работу с начала года

Молодых специалистов активнее зовут в продажи и розничную торговлю, а кандидатов старше 30 лет — на рабочие специальности

Фото: Артем Дергунов

С января по сентябрь 2026 года работодатели Республики Татарстан направили соискателям более 3,6 млн приглашений на работу. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. При этом уточняется, что работодатель может отправить приглашение нескольким кандидатам на одну вакансию.

Чаще компании звали женщин — 2,2 млн приглашений против 1,5 млн у мужчин.

Наибольшее число приглашений — 2,1 млн — получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов. Далее следуют рабочий персонал (378,2 тыс.), розничная торговля (375,9 тыс.), транспорт и логистика (347,2 тыс.) и домашний и обслуживающий персонал (233,6 тыс.).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В топ-10 также вошли административный персонал, строительство, производство, финансы и информационные технологии. Чаще всего приглашения отправляли кандидатам 31–40 лет (1,5 млн), на втором месте — соискатели 19–30 лет (1,1 млн), на третьем — 41–50 лет (539,4 тыс.).

По словам директора «hh.ru Поволжье» Альбины Султановой, молодых специалистов активнее зовут в продажи и розничную торговлю, а кандидатов старше 30 лет — на рабочие специальности.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в число регионов с самой низкой безработицей — 1,7%.

Зульфат Шафигуллин