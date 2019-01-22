Хабиров рассказал, что гордится уходом из Администрации президента РФ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что гордится переходом из Администрации президента РФ на должность главы подмосковного Красногорска.

В интервью «Ведомостям» чиновник рассказал, что мог бы работать на Старой площади «годы и годы», но ему стало неинтересно.

«Трудно людям объяснить, почему с высокой должности уходишь главой муниципалитета. Но я горжусь этим решением», — заявил Хабиров.

Руководитель республики сказал, что не задумывался о то, почему не его пост куратора Госдумы в АП никто не пришел.