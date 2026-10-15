Глава ТПП назвал перспективные сферы для малого бизнеса в России

По его словам, небольшие компании могут встраиваться в цепочки крупных предприятий, производя комплектующие и занимаясь автоматизацией

Фото: Динар Фатыхов

Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для малого бизнеса в России. Такое мнение выразил в интервью РИА «Новости» глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

По его словам, небольшие компании могут встраиваться в цепочки крупных предприятий, производя комплектующие и занимаясь автоматизацией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других перспективных направлений Катырин выделил прикладные цифровые решения, кибербезопасность, переработку сельхозпродукции и социальные услуги.

Напомним, ранее глава ТПП сообщил, что высокая стоимость рабочей силы, дорогие заемные деньги и значительная фискальная нагрузка стали причинами для перерегистрации ряда российских компаний из Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Китае.

Зульфат Шафигуллин