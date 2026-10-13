В Минтрансе анонсировали изменения в детских тарифах такси

Законопроект против наценок в тарифах такси для пассажиров с детьми внесут в Госдуму

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Министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал изменения в тарифах такси для пассажиров с детьми. По его словам, в ведомстве готовят соответствующий закон для внесения в Госдуму.

— Есть болезненная история — это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с «Яндексом» эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем, — приводит слова Никитина официальный сайт президента.

Также Никитин акцентировал внимание на том, что в России сделали отдельный знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей.

Отметим, что на апрель 2026 года в Татарстане насчитывалось свыше 24,4 тыс. автомобилей такси.

Зульфат Шафигуллин