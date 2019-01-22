Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Сибая подготовят семь мест на случай эвакуации жителей города

11:53, 22.01.2019 1
Власти Сибая подготовят семь мест на случай эвакуации жителей города
Фото: sibay.bashkortostan.ru

Администрация Сибая подготовит семь пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения. Об этом сообщил мэр города Рустем Афзалов на оперативном совещании в правительстве РБ 22 января.

Во время доклада мэр Сибая заявил, что под расселение могут быть использованы 27 таких пунктов, но только семь мест не входят в зону трудной экологической ситуации и находятся в отдаленности от карьера.

Напомним, ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.

Ранее сообщалось, что сибайский карьер будет подтоплен в течение 40 дней.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:33
    зато центральные телеведения мольчат. круглосуточно. покпзывают Украйну , США, Сирию. как будто в России никаких проблем , или нет такой страны..
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров