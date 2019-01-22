Власти Сибая подготовят семь мест на случай эвакуации жителей города

Администрация Сибая подготовит семь пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения. Об этом сообщил мэр города Рустем Афзалов на оперативном совещании в правительстве РБ 22 января.

Во время доклада мэр Сибая заявил, что под расселение могут быть использованы 27 таких пунктов, но только семь мест не входят в зону трудной экологической ситуации и находятся в отдаленности от карьера.

Напомним, ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.

Ранее сообщалось, что сибайский карьер будет подтоплен в течение 40 дней.